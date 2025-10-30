Polizeibericht Augsburg und Region vom 30.10.2025

Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Lechhausen – In der Zeit von Dienstag (28.10.2025), 07.00 Uhr, bis Mittwoch (29.10.2025), 16.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Pfosten einer Grundstückseinfahrt in der Curt-Frenzel-Straße.

Der genaue Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Antonsviertel – Am Mittwoch (29.10.2025) in der Zeit von 05.50 Uhr bis 14.30 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person ein Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Eichleitnerstraße.

Der Sachschaden am silbernen BMW wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Hochzoll – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Am Mittwoch (29.10.2025), 19.15 Uhr, entwendete ein 21-Jähriger Waren aus zwei Supermärkten in der Hochzoller Straße.

Ein Mitarbeiter eines Supermarktes beobachtete den Mann und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen den 21-Jährigen fest. Der Beuteschaden liegt im hohen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 21-Jährigen.

Der 21-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Oberhausen – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

In der Zeit von Sonntag (19.10.2025) bis Dienstag (28.10.2025) beschädigten eine oder mehrere bislang unbekannte Personen ein Auto in der Hirblinger Straße.

An dem geparkten Fiat wurde die Beifahrerseite beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Pfersee – Am Mittwoch (29.10.2025) in der Zeit von 10.00 Uhr bis 17.20 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das Seitenfester einer Kirche in der Stadtberger Straße.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Haunstetten – Am Mittwoch (29.10.2025), 14.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen ein Moped im Kunstmühlweg und ließen es dort im Gebüsch zurück.

Ein Passant teilte den Fund bei der Polizei mit. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit abgeklärt. Hinweise auf den Eigentümer sind bislang nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Spickel-Herrenbach – Polizei stoppt Fahrt unter Drogen

Am Mittwoch (29.10.2025), 17.30 Uhr war ein 21-jähriger Autofahrer zu schnell und unter Drogeneinfluss in der Friedberger Straße unterwegs.

Beamte kontrollierten den Mann, der offensichtlich mit zu hoher Geschwindigkeit fuhr. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 21-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 21-Jährigen.