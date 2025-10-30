Polizeibericht Augsburg und Region vom 30.10.2025

Polizei ermittelt nach Unfallfluchten
Lechhausen – In der Zeit von Dienstag (28.10.2025), 07.00 Uhr, bis Mittwoch (29.10.2025), 16.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Pfosten einer Grundstückseinfahrt in der Curt-Frenzel-Straße.
Der genaue Sachschaden wird derzeit abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
Antonsviertel – Am Mittwoch (29.10.2025) in der Zeit von 05.50 Uhr bis 14.30 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person ein Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Eichleitnerstraße.
Der Sachschaden am silbernen BMW wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
Hochzoll – Polizei ermittelt nach Diebstahl
Am Mittwoch (29.10.2025), 19.15 Uhr, entwendete ein 21-Jähriger Waren aus zwei Supermärkten in der Hochzoller Straße.
Ein Mitarbeiter eines Supermarktes beobachtete den Mann und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen den 21-Jährigen fest. Der Beuteschaden liegt im hohen dreistelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 21-Jährigen.
Der 21-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.
Oberhausen – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
In der Zeit von Sonntag (19.10.2025) bis Dienstag (28.10.2025) beschädigten eine oder mehrere bislang unbekannte Personen ein Auto in der Hirblinger Straße.
An dem geparkten Fiat wurde die Beifahrerseite beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen
Pfersee – Am Mittwoch (29.10.2025) in der Zeit von 10.00 Uhr bis 17.20 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das Seitenfester einer Kirche in der Stadtberger Straße.
Der entstandene Sachschaden wird derzeit abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.
Haunstetten – Am Mittwoch (29.10.2025), 14.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen ein Moped im Kunstmühlweg und ließen es dort im Gebüsch zurück.
Ein Passant teilte den Fund bei der Polizei mit. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit abgeklärt. Hinweise auf den Eigentümer sind bislang nicht bekannt.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
Spickel-Herrenbach – Polizei stoppt Fahrt unter Drogen
Am Mittwoch (29.10.2025), 17.30 Uhr war ein 21-jähriger Autofahrer zu schnell und unter Drogeneinfluss in der Friedberger Straße unterwegs.
Beamte kontrollierten den Mann, der offensichtlich mit zu hoher Geschwindigkeit fuhr. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 21-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 21-Jährigen.
REGION
Gundelfingen – Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der B16
Am Mittwoch (29.10.2025) ereignete sich auf der Bundesstraße 16 bei Gundelfingen ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw, bei dem eine Person ums Leben kam.
Gegen 14:30 Uhr fuhr ein 77-Jähriger (türkische Staatsangehörigkeit) mit seinem Pkw vom Kreisverkehr Gundelfingen / Peterswörth kommend auf die B16 in Fahrtrichtung Dillingen auf. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchte der 77-Jährige vom Einfädelungsstreifen aus auf der B16 zu wenden, um in Fahrtrichtung Günzburg weiterzufahren. Im selben Moment war ein 47-Jähriger mit seinem Lkw-Gespann auf der B16 in Fahrtrichtung Dillingen unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der Lkw mit der Front gegen die linke Seite des Pkw prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw einige Meter neben die Fahrbahn geschleudert.
Der schwer Verletzte 77-Jährige wurde noch vor Ort durch Ersthelfer und den kurz darauf eintreffenden Rettungsdienst erstversorgt. Sämtliche Reanimationsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos und er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 47-Jährige blieb unverletzt.
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag im unteren Bereich.
Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 19:15 Uhr komplett gesperrt. Am Einsatzgeschehen waren Streifen der Dillinger Polizei, der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth sowie zwei Rettungswägen beteiligt. Die freiwilligen Feuerwehren Gundelfingen und Lauingen waren mit insgesamt 36 Einsatzkräften vor Ort und unterstützten die Unfallaufnahme mit Verkehrsleitmaßnahmen.
Zur Klärung der genauen Unfallumstände wurde ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Gegen den 47-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eröffnet. Die Ermittlungen dauern an.
A 8/ FR München – Polizei führt Abstandsmessungen durch
Am Sonntag (26.10.2025) führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg Abstandskontrollen auf der BAB A 8 durch.
In einem Zeitraum von ca. vier Stunden wurden insgesamt 185 Verkehrsverstöße beanstandet. Davon unterschritten gut 70 Verkehrsteilnehmer den erforderlichen Sicherheitsabstand (halber Tacho) und mehr als 110 Personen fuhren deutlich zu schnell. Acht Autofahrer erwartet zusätzlich zu einer erheblichen Geldbuße noch ein einmonatiges Fahrverbot.
Vier Verkehrsteilnehmer überschritten die Geschwindigkeit und unterschritten zusätzlich noch den erforderlichen Sicherheitsabstand.
Gerade die nicht eingehaltene Höchstgeschwindigkeit und das Unterschreiten des Sicherheitsabstandes gehören zu den Hauptunfallursachen. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die Geschwindigkeitsvorgaben und den erforderlichen Sicherheitsabstand einzuhalten.
