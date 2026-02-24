Polizeibericht Augsburg vom 24.02.2026

Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen

Lechhausen – Im Zeitraum von Freitag (20.02.2026), 22.00 Uhr bis Montag (23.02.2026), 08.00 Uhr, entwendeten einer oder mehrere unbekannte Täter zwei Pedelecs von einem Fahrradabstellplatz in der Leipziger Straße.

Der oder die Täter entwendeten die abgesperrten Fahrräder von einem frei zugänglichen Fahrradständer vor einem Mehrfamilienhaus.

Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Oberhausen – Im Zeitraum von Sonntag (22.02.2026), 20.00 Uhr bis Montag (23.02.2026), 14.45 Uhr, entwendeten einer oder mehrere unbekannte Täter zwei Pedelecs in der Oettinger Straße.

Der oder die Täter entwendeten die abgesperrten Fahrräder von einem Fahrradständer vor einem Mehrfamilienhaus.

Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Augsburg – Polizei ermittelt nach Kreditkartenbetrug

Im Zeitraum vom Samstag (21.02.2026), gegen 06.30 Uhr bis zum Sonntag (22.02.2026), gegen 02.30 Uhr, kam es durch einen bislang unbekannten Täter zu einem Kreditkartenbetrug zum Nachteil eines 43-jährigen Mannes aus Augsburg.

Der unbekannte Täter buchte unrechtmäßig mit der Kreditkarte des Mannes ab. Dadurch entstand ein Vermögensschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Der 43-Jährige hat die polnische Staatsangehörigkeit.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Kreditkartenbetrugs gegen den unbekannten Täter.

Hinweise, um sich im Alltag vor Betrugsmaschen zu schützen, finden sie auf der Präventionsseite der Polizei unter:

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/kriminalitaet/schutz-vor-straftaten-im-alltag/index.html

Haunstetten-Siebenbrunn – Polizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Am Montag (23.02.2026) warf eine bislang unbekannte Täterin Steine auf ein vorbeifahrendes Auto in der Postillionstraße.

Gegen 11.00 Uhr meldete der 41-jährige Autofahrer, dass eine ältere Frau beim Vorbeifahren Steine auf die Motorhaube warf.

Dadurch entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Der Autofahrer beschreibt die Täterin wie folgt:

Ältere Frau, Weiße Haare, Ca. 150 cm groß

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

Lechhausen – Polizei stoppt Auto ohne Zulassung

Am Montag (23.02.2026) fuhr ein 57-Jähriger ein Auto ohne Zulassung und ohne Versicherungsschutz in der Amagasaki-Allee.

Gegen 16.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Dabei stellten die Beamten fest, dass an dem Fahrzeug ausländische Kurzzeitkennzeichen angebracht wurden, obwohl er Überführungskennzeichen benötigt hätte.

Die Fahrt war für den Mann beendet. Die Beamten stellten die Kennzeichen vor Ort sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Verstoßes gegen die Fahrzeugzulassungsverordnung.

Der 57-Jährige besitzt die ungarische Staatsangehörigkeit.

Augsburg – Schwerpunktkontrolle der Verkehrspolizei Augsburg

Am vergangenen Wochenende führte die Verkehrspolizei Augsburg eine Schwerpunktkontrolle am Zentralen Omnibusbahnhof in Augsburg durch.

Die Beamten kontrollierten mehrere Fern- und Reisebusse im Rahmen einer Schwerpunktaktion zur Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität und zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt. Einige Ergebnisse im Überblick:

Ein Verstoß gegen das Waffengesetz: Ein 35-jähriger Mann mit Besitz der polnischen Staatsangehörigkeit war im Besitz eines Messers.

Unerlaubter Handel mit Cannabis: Bei einem 32-jähriger Mann mit Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit wurden drogentypische Gegenstände für den Handel sowie Cannabis im mittleren zweistelligen Grammbereich aufgefunden.

Die Verkehrspolizei bewertet die Kontrollmaßnahmen als erfolgreich. Solche Schwerpunktkontrollen sind ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität und zur Erhöhung der Sicherheit im öffentlichen Personenverkehr.

