Presse Augsburg-Geschenktipp mit GEWINNSPIEL | Ein genussvolles neues Jahr mit dem Gutscheinbuch.de Schlemmerblock

Der Gutscheinbuch.de Schlemmerblock bringt kulinarische Köstlichkeiten unter den Weihnachtsbaum: Mit seinen vielfältigen Angeboten aus Gastronomie, Freizeit und Wellness ist er das ideale Geschenk zum Fest und für Genießer, Freizeitfans und Wellnessliebhaber der perfekte Partner zur Erfüllung kulinarischer Neujahrsvorsätze.

„Mit dem Gutscheinbuch.de Schlemmerblock kann jeder in einen Ort eintauchen, an dem Jung und Alt in angenehmer Atmosphäre mit Familie und Freunden kulinarische Köstlichkeiten, Spaß und Entspannung erleben können“, so Jens Helmer, Leiter Marketing, Presse und Kooperationen der VMG, Vertriebs-Marketing-Gesellschaft mbH. „Weihnachten ist auch ein Fest des Teilens. Warum nicht also die Leidenschaft für gutes Essen teilen und den Schlemmerblock an Familie und Freunde verschenken?“, so Helmer weiter.

Oftmals fasst man zu große Neujahrsvorsätze, die nach wenigen Wochen wieder verworfen

werden. Besser eignen sich Ziele, die umsetzbar sind und gleichzeitig Spaß machen. Neues zu erleben fasziniert uns Menschen seit jeher. Mit dem Schlemmerblock lassen sich neue Restaurants und Cafés entdecken. Ein Vorsatz könnte also sein, jeden Monat ein neues Restaurant aus dem Schlemmerblock zu erkunden, um vielfältige Küchen und gastronomische Abenteuer zu erleben.

Durch die lange Laufzeit bis 01.12.2024 ist Genuss das ganze Jahr über garantiert.

Wem der bloße Besuch eines Restaurants zu langweilig ist, kann die kulinarische Reise mit einer Besichtigung der jeweiligen Stadt verbinden. Dank des 20-€-Guthabens für Mobile-Gutscheine.de, das jedem Schlemmerblock beiliegt, gelingt dies besonders leicht und bundesweit.

Viele Schlemmerblock-Restaurants bieten die Speisen auch zur Abholung an. Will man also lieber einen thematischen Genussabend zu Hause veranstalten und Familie oder Freunde einladen, ist es möglich, dieses Angebot zu nutzen und die Mahlzeiten im Anschluss daheim zu verköstigen.

„Wir lieben kulinarische Vielfalt und möchten dazu anregen, 2024 neue Entdeckungen zu machen –unbeschwert und in gemütlicher Atmosphäre. Die Menschen können sich in unserer Schlemmerblock-Auflage 2024 erneut auf zahlreiche großartige Partner aus Gastronomie, Freizeit und Wellness freuen“, so der 38-jährige Helmer abschließend.

Das simple 2:1-Prinzip des Marktführers

Mit dem Gutscheinbuch.de Schlemmerblock gibt es zu zweit in einem der teilnehmenden

Restaurants es das zweite, wertgleiche oder günstigere Hauptgericht gratis. Auf Frühstück/Brunch, Buffets, Cocktails und weitere Bereiche lässt sich das Angebot bei zahlreichen Gutscheinen anwenden. Oftmals gibt es auch für die Lieferung des Essens oder die Abholung einen Rabatt. Doch im Schlemmerblock befinden sich nicht nur Gutscheine für Restaurants und Cafés. Ebenso können Kinos, Freizeitparks, Bäder und Sportveranstaltungen besucht werden

„Gutscheinbuch.de Schlemmerblock“, der Presse Augsburg-Geschenktipp

Gutscheinbuch.de Schlemmerblock ist ein tolles Geschenk, das dem Beschenkten ein ganzes Jahr Freude bereiten kann. Der Gutscheinbuch.de Schlemmerblock ist ein Gastronomie- und Freizeitführer für Ihre Stadt oder Region und führt Sie zu kulinarischen Highlights sowie spannenden Freizeiterlebnissen. Im handlichen Pocketformat, je nach Stadt oder Region, ist der Schlemmerblock Ihr Begleiter für leckere Entdeckungen.

Das erwartet Sie im Schlemmerblock:



Handliches Pocketformat: Perfekt für unterwegs

In über 190 Regionen deutschlandweit erhältlich

2x genießen – 1x zahlen

Exklusive Angebote in den Kategorien Restaurant, Restaurant Spezial, Schnellrestaurant, Frühstück und Brunch, (Eis-)Café, Schlürfen und Freizeit

Über einen QR-Code im Block erhalten Sie weitere Infos zu den Anbietenden, können Bewertungen einsehen und selbst Bewertungen abgeben.

Exklusiv für alle Schlemmerblock-Besitzenden in jedem Block: Ein 20 €-Guthaben für die Online-Plattform Mobile-Gutscheine.de. Hier können weitere 8.000 Gutscheine, mobil und über Ihre Region hinaus, in ganz Deutschland, eingelöst werden.

Der Gutscheinbuch.de Schlemmerblock 2024 ist mit dem Code STERN23-PR zum Sonderpreis ab nur

9,92 €* (UVP 44,90 €) erhältlich:

• ab einem Exemplar 23,90 €

• ab 3 Exemplaren 14,90 €

• ab 5 Exemplaren 11,90 €

• 5+1-Aktion: pro 5 bestellten Blöcken gibt es einen Block gratis

* inkl. Gratisblock umgerechnet 9,92 € pro Block 2024. Nur für begrenzte Zeit. Solange der Vorrat reicht.

Ab fünf bestellten Exemplaren erfolgt die Lieferung versandkostenfrei. Der Code kann sowohl bei telefonischen (Hotline: 0800-8585085, kostenfrei aus allen dt. Netzen), als auch Online-Bestellungen (www.gutscheinbuch.de) angegeben werden. Der Schlemmerblock 2024 ist ab sofort bis zum 01.12.2024 gültig.

Presse Augsburg verlost 10 Exemplare des Schlemmerblocks für Augsburg & Umgebung 2024

So können Sie gewinnen:

1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken und gerne auch teilen. –> Zum Beitrag

3. Vielleicht einer der glücklichen Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 15. Dezember 2023, 21 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu unseren Teilnahmebedingungen geht es hier. Dieses Gewinnspiel wurde unterstützt durch einen Gewinnspielpartner