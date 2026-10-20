Puchheim: Unbekannter soll vor Frau onaniert haben

Ein bislang unbekannter Mann soll am Mittwochnachmittag in Puchheim vor einer 42-jährigen Frau onaniert haben. Als die Frau ihn zur Rede stellen wollte, flüchtete er.

Der Vorfall ereignete sich am 14. Oktober 2026 an einem Feldweg am Oberen Laurenzerweg. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck sucht Hinweise zur Identität und zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen.

Polizei veröffentlicht Beschreibung

Der Mann ist etwa 20 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und hat schwarze, lockige Haare sowie einen dunklen Oberlippen-Flaumbart. Die Polizei beschreibt ihn als südländisch wirkend. Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug er eine schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt mit heller mittiger Aufschrift auf der Vorderseite und eine große silberne Gliederhalskette.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141-612-0 entgegen.

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