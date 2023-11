Regisseur Hinrich Horstkottes inszeniert Opernpremiere „Lucia di Lammermoor“ am Staatstheater Augsburg

Regisseur Hinrich Horstkottes kehrt mit der Opernpremiere „Lucia di Lammermoor“ von Gaetano Donizetti am 2. Dezember zurück ans Staatstheater Augsburg.

Gaetano Donizetti verbindet in dieser Oper echten italienischen Belcanto mit der tragischen Liebesgeschichte von „Lucy“ aus den „Lammermuir Hills“, wie sie der Schotte Walter Scott in seinem Roman verewigt hat. Der Berliner Regisseur Hinrich Horstkotte, der zuletzt in Augsburg „Der Freischütz“ inszenierte, widmet sich dieser beliebten Oper mit einem unvoreingenommenen Blick. Er führt nicht nur Regie, sondern entwarf auch die Kostüme. Die musikalische Leitung der Inszenierung obliegt dem 1. Kapellmeister Ivan Demidov.

Nachdem Hinrich Horstkottes Inszenierung des „Freischütz“ von Carl Maria von Weber im Oktober 2017 die Spielstätte im Martini-Park eröffnet hatte, kehrt der Regisseur nun für „Lucia di Lammermoor“ zurück ans Staatstheater Augsburg. Horstkotte, der oft mit eigener Ausstattung und selbst entworfenen Kostümen inszeniert, wurde von der Fachzeitschrift „Opernwelt“ bereits mehrfach als „Bühnen- und Kostümbildner des Jahres“, aber auch als „Regisseur des Jahres“ nominiert.

Horstkotte ist fasziniert von der tragischen Geschichte der Oper „Lucia di Lammermoor“, in der sich zwei junge Menschen aus verfeindeten Adelsfamilien ineinander verlieben. Es wird deutlich, wie ausweglos die jugendlichen Hauptakteure in diesem von ihren Eltern geerbten Konflikt gefangen sind. In einer politisch schwierigen Zeit des Machtkampfs zwischen Protestantismus und Katholizismus scheint jeder Versuch, das eigene Glück zu erlangen, zum Scheitern verurteilt zu sein.

Walter Scott, einer der berühmtesten Schriftsteller seiner Zeit, hat in seiner Geschichte „Bride of Lammermoor“ von 1819 eine wahre Begebenheit aufgegriffen, die an „Romeo und Julia“ erinnert. Der beliebte Roman wurde bereits mehrfach vertont, als Donizetti sich diesem Stoff widmete und eine seiner bekanntesten Opern schrieb. In „Lucia di Lammermoor“ hat er die Atmosphäre der Schauerromantik in berührender emotionaler Musik eingefangen. Die virtuose „Wahnsinnsarie“ der Lucia, welche nach dem Mord an ihrem Gatten Arturo erklingt, gehört heute zu den bekanntesten Gesangsstücken in der Welt der Oper.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass „Lucia di Lammermoor“ im Jahr 1835 in Neapel uraufgeführt wurde und das Libretto von Salvadore Cammarano stammt. Die Oper spielt im 17. Jahrhundert und erzählt die Geschichte von Lucia, die sich zwischen der Liebe und ihren familiären Pflichten gefangen sieht. Ihr Bruder Enrico fordert, dass sie Arturo heiratet, obwohl Lucia Edgardo liebt, den Feind ihrer Familie. Aufgrund von verschiedenen Intrigen, einer Zwangsehe und dem Verlust von Edgardo verliert Lucia schließlich den Verstand.

Premiere von Gaetano Donizettis Oper »Lucia di Lammermoor« am Samstag, 2. Dezember 2023 um 19:30 Uhr im Martini-Park.

Die Oper wird auf Italienisch aufgeführt und mit deutschen Übertiteln angezeigt.