„Max und Moritz“ ist das diesjährige Familienstück zur Weihnachtszeit am Staatstheater Augsburg

Nach dem großen Erfolg von »Alice im Wunderland« setzt das Staatstheater Augsburg auch heuer wieder auf einen Klassiker der Kinderbuch-Literatur: »Max und Moritz« heißt das diesjährige Familienstück zur Weihnachtszeit, das am Freitag, den 10.11.23 um 10 Uhr in der Spielstätte martini-Park vor über 600 Schülern seine Premiere erlebt. Bis zum ersten Weihnachtsfeiertag wird die Inszenierung rund um die beiden Lausbuben mehr als 30-mal gespielt – an Werktagen vormittags für Schulklassen und an den Wochenenden nachmittags für Familien (erster Termin: So 19.11. 15 Uhr). Erstmalig gibt es auch am Nikolausabend (Mi 6.12. 18 Uhr) eine Vorstellung, mit besonderer Überraschung für alle Kinder.

Die Vorlage zur Bühnenfassung von Jutta M. Staerk, die ikonische »Bubengeschichte« »Max und Moritz« von Wilhelm Busch, hat seit ihrem Erscheinen im Jahr 1865 Generationen von Kindern und Eltern geprägt wie kein anderes. Das Augsburger Schauspiel-Ensemble nimmt sich der berühmten Textvorlage an und begibt sich auf die Suche: nach Witz und Komik, aber auch dem anarchischen Charakter, der sich in Max (gespielt von Sarah Maria Grünig) und Moritz (John Armin Sander) sowie ihren Gegenspieler:innen – von Witwe Bolte (Natalie Hünig) über Schneider Böck (Christina Jung) bis zu Lehrer Lämpel (Julius Kuhn) – versteckt.

Mit großem optischen Wiedererkennungswert (Bühne und Kostüme: Elke König) erlebt das Publikum in der Inszenierung des erfahrenen Regisseurs Markus Steinwender eine rasante Achterbahnfahrt in der ansonsten so besinnlichen Weihnachtszeit, die zum Mitmachen und Mitfiebern einlädt. Mit viel Musik (Komposition & Live-Instrumentierung: Stefan Leibold) und komödiantischem Timing bringen Max und Moritz in »Laurel & Hardy«-Manier ihre liebenswerte Boshaftigkeit auf die Bühne: gewohnt frech, aber im zeitgemäßen Gewand – ohne Sorge vor einem bösen Ende.

Verschiedene weitere Neuerungen machen das traditionelle Weihnachtsmärchen in diesem Jahr zu einem für alle zugänglichen Theater-Erlebnis: So ist das Familienstück erstmals für gehörlose und schwerhörige Kinder erlebbar, durch eine Live-Übersetzung ausgewählter Vorstellungen in die Deutsche Gebärdensprache (So 3.12. 17 Uhr & Do 14.12. 9 Uhr). Außerdem werden zum ersten Mal Audio-Guides mit Szenen-Zusammenfassungen in zwei Fremdsprachen (Arabisch & Ukrainisch) sowie in Leichter Sprache angeboten. Damit können Kinder und Jugendliche, die gerade erst Deutsch lernen, der Handlung besser folgen.

Tickets für die Vorstellungen am Wochenende und an den Feiertagen sind regulär beim Besucherservice des Staatstheater Augsburg erhältlich (Telefon: 0821 324-49 00, E-Mail: [email protected], persönlich: an der Theaterkasse am Rathausplatz oder jederzeit online unter www.staatstheater-augsburg.de/spielplan).

Schulklassen-Buchungen können am einfachsten per Mail an [email protected] angefragt werden.

Alle Termine und die vollständige Besetzung online unter www.staatstheater-augsburg.de/max_und_moritz.