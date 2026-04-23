RTL gibt nach Sky-Übernahme Abonnentenziel von 15 Millionen aus
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RTL gibt nach Sky-Übernahme Abonnentenziel von 15 Millionen aus

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

RTL-Chef Thomas Rabe hat nach der Genehmigung der Europäischen Kommission für die Übernahme von Sky Deutschland durch RTL Deutschland ein langfristiges Abonnentenziel von 15 Millionen Nutzern ausgegeben.

Zentrale von Sky Deutschland (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Vorstandschef von Bertelsmann, zu denen die RTL-Gruppe gehört, sagte dem “Handelsblatt”: 15 Millionen Abonnenten bei RTL+, Sky und Wow seien langfristig möglich. “Damit wären wir statistisch in jedem dritten Haushalt in Deutschland vertreten, das wäre eine sehr gute Marktdurchdringung.” Aktuell kommen die Plattformen eigenen Angaben zufolge auf zusammengenommen 12,3 Millionen Abonnenten.

Gleichzeitig kündigt er im Hinblick auf die Zusammenführung der Sender einen Personalabbau an. “Es wird zu einer Zusammenführung der Organisationen kommen, und damit auch zu einer Verschlankung”, sagte Rabe. “Wir werden Doppelstrukturen abbauen, das wird auch Auswirkungen auf das Personal haben.”

Hintergrund: Die Europäische Kommission hat am Dienstag die Übernahme von Sky Deutschland durch RTL Deutschland genehmigt. RTL hatte die Kaufabsicht im Juni 2025 bekannt gegeben. Der Kaufpreis beträgt rund 150 Millionen Euro in bar, hinzu kommt eine variable Komponente, die an den Aktienkurs der RTL Group gekoppelt ist. Je nach Kursentwicklung könnten für RTL noch bis zu 377 Millionen Euro zusätzlich fällig werden. Sky gehört bislang zum amerikanischen Medienkonzern Comcast.

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