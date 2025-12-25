Am ersten Weihnachtstag brennt ein Wohnhaus im Süden Schleswig-Holsteins. Ein Mensch kann das Gebäude nicht mehr rechtzeitig verlassen – offenbar war sein Schlüssel im Schloss abgebrochen.
Schlüssel bricht im Schloss – Mann stirbt bei Brand in Schleswig-Holstein
