Samstag, Januar 10, 2026
1 Min.Lesezeit

Schneider plant Gesetz gegen Fast-Fashion-Müll

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat einen Gesetzentwurf angekündigt, um Hersteller von billigen Wegwerf-Kleidungsstücken an den Entsorgungskosten zu beteiligen. Er wolle “ein Textilgesetz machen, das gegen das Entsorgungsproblem hilft”, sagte Schneider der “Rheinischen Post” (Samstagausgabe).

Sammelcontainer für Altkleider (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Ich will erreichen, dass die Hersteller sich an den Entsorgungskosten beteiligen müssen. Alle, die bei uns Kleidung verkaufen wollen, müssen sich registrieren und ihren Anteil für die ordnungsgemäße Entsorgung zahlen”, erläuterte Schneider. “Damit würden die Preise für solche Fast-Fashion-Produkte etwas steigen. Vor allem gibt es dann aber neue Finanzquellen für Recycling und Entsorgung von Altkleidern. Ich will den Gesetzentwurf bis zum Sommer vorlegen”, sagte der SPD-Politiker.

“Auch bei uns in Deutschland führt Fast Fashion zu einem extremen Müllproblem”, so Schneider. “Unser über Jahrzehnte bestehendes System der Altkleidersammlung funktioniert nicht mehr. Die Container werden mit dem Billigklamottenberg überfüllt und die Betreiber werden ihn nicht mehr los.”

Vielen Konsumenten sei das Problem gar nicht bewusst. “Dabei sind die Folgen dieser Bestell-und-Wegwerf-Mentalität wirklich dramatisch. Der wichtigste Teil der Lösung ist, weniger von diesen Billigpaketen aus China zu kaufen”, mahnte Schneider. “Darum hat Finanzminister Klingbeil jetzt mit seinen EU-Kollegen einen Zoll-Aufschlag von drei Euro pro Paket beschlossen.”

Er wies in dem Zusammenhang auch auf die prekären Arbeitsbedingungen in den Produktionsländern hin. “Man kann kein T-Shirt für fünf Euro in Deutschland verkaufen, das unter ordentlichen Arbeits- und Umweltbedingungen hergestellt wurde. Und dann kann man es im Zweifel nicht mal waschen, ohne dass das Ding kaputtgeht”, sagte Schneider.

Neueste Artikel