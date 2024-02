Am Dienstagmittag haben zwei Kinder beim Spielen mit einem Feuerwerkskörper in der Ottobrunner Straße in München teilweise schwere Brand- und Schnittverletzungen erlitten. Sie wurden in eine Spezialklinik transportiert.

Ein achtjähriger Bub und ein 14-jähriges Mädchen spielten mit einem Feuerwerkskörper, als dieser in den Händen der beiden explodierte. Dabei zog sich der Junge schwere Brandverletzungen an den Händen zu. Auch das Mädchen erlitt kleinere Brandverletzungen und Schnittwunden an den Händen.

Die Besatzung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs der Feuerwehr München traf

zuerst an der Unglücksstelle ein und übernahm die Versorgung der beiden Kinder

bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Nachdem die Erstversorgung der beiden Verletzten abgeschlossen war, wurden sie

in eine Spezialklinik transportiert.