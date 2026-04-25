Schwerer Unfall bei Marktbergel: Motorradfahrer stirbt, vier Verletzte nach Kollision auf B 13

BAD WINDSHEIM. In der Nacht zum Sonntag, 25. April 2026, kam es bei Marktbergel im Landkreis Neustadt a. d. Aisch zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer ums Leben kam.

Unfallhergang bei Marktbergel

Ein 22-jähriger Fahrer eines BMW war gegen 22:00 Uhr auf dem Weg von Ermetzhof zur Bundesstraße. Beim Linksabbiegen auf die B 13 übersah er offenbar ein aus Richtung Marktbergel kommendes Motorrad. Der 33-jährige Motorradfahrer starb trotz umgehender Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

Verletzte und Einsatzkräfte vor Ort

Der BMW-Fahrer erlitt schwere Verletzungen, während seine drei Mitfahrer mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Polizeibeamte der Inspektion Bad Windsheim sicherten den Unfallort, während Einsatzkräfte der Feuerwehr die Unfallstelle in beide Richtungen absperrten. Die Sicherstellung der beiden Fahrzeuge erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, die ebenfalls die Unterstützung eines Gutachters zur Unfallursachenermittlung anforderte.

Verkehrsbeeinträchtigungen und Ermittlungen

Die Sperrung der B 13 ist aktuell noch in Kraft (Stand: 23:45 Uhr), da die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs andauern.

Erstellt durch: Kai Schmidt