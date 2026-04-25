Störungsfreie politische Versammlungen: Polizei sichert Demonstrationen in Nürnberg ab
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Störungsfreie politische Versammlungen: Polizei sichert Demonstrationen in Nürnberg ab

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstagmittag, dem 25.04.2026, fanden in Nürnberg mehrere politische Versammlungen statt. Dank des Einsatzes der Polizei verliefen diese Veranstaltungen reibungslos.

Demonstration für Solidarität und gegen Faschismus

Unter dem Motto “Für Solidarität und gegen Faschismus und staatliche Repressionen” versammelten sich ab etwa 12:30 Uhr bis zu 300 Personen auf der Gostenhofer Hauptstraße. Gleichzeitig wurden im gesamten Stadtgebiet weitere Versammlungen abgehalten.

Demonstrationszug durch die Südstadt

Um 13:40 Uhr formierten sich die Teilnehmer der Versammlung zu einem Demonstrationszug, der über die angemeldete Route durch die Nürnberger Südstadt zum Kornmarkt führte, wo die Abschlusskundgebung stattfand.

Störungsfreier Verlauf dank Polizeieinsatz

Die Versammlung wurde um 15:30 Uhr offiziell für beendet erklärt. Alle Versammlungen in der Stadt verliefen störungsfrei, lediglich der Demonstrationszug führte zu vereinzelten Verkehrsbehinderungen. Der Einsatz erfolgte unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte mit Unterstützung der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg.

Erstellt durch: Kai Schmidt

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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