Brand im Küps Carport: Ermittlungen in Ziegelerden ohne Ergebnisse

In der Nacht zum Samstag brach im Carport eines Einfamilienhauses in Küps, Landkreis Kronach, ein Brand aus. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Brandstiftung im Visier der Ermittler

Gegen 1 Uhr in der Nacht schlugen Anwohner im Schlossring Alarm, als sie den Brand bemerkten. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte den Brand im Carport, wodurch auch die angrenzende Garage geschützt werden konnte. Die Coburger Kriminalpolizei untersucht den Vorfall als mögliche vorsätzliche Brandstiftung. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Polizeieinsatz in Ziegelerden

Im Zuge der Ermittlungen führte die Spur zu möglichen Tatverdächtigen im Kronacher Stadtteil Ziegelerden. Am Samstagmorgen wurden in Zusammenarbeit mit Spezialkräften zwei Verdächtige vorläufig festgenommen. Jedoch erhärtete sich der Tatverdacht gegen die beiden Personen nach weiteren polizeilichen Maßnahmen nicht, und sie wurden wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Polizeieinsatz verlief ohne Verletzte und es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Details bekanntgegeben werden.

Zeugen werden gesucht

Die Kriminalpolizei Coburg ruft Zeugen, die in der Nacht zum Samstag auffällige Beobachtungen in Küps gemacht haben, dringend auf, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.

Einsatz mit Spezialkräften in Ziegelerden

KRONACH. Am Samstagmorgen führten Beamte der Kriminalpolizei Coburg im Stadtteil Ziegelerden einen Einsatz mit Spezialkräften durch. Zu keiner Zeit bestand eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Weitere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.