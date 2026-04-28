Tag der offenen Tür bei Polizei Augsburg West: Einblick in Polizeiarbeit beim Westparkfest 2026
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Tag der offenen Tür bei Polizei Augsburg West: Einblick in Polizeiarbeit beim Westparkfest 2026

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am 9. Mai 2026 öffnet die Polizeiinspektion Augsburg West im Rahmen des Westparkfestes ihre Türen für Besucherinnen und Besucher. Nach der feierlichen Einweihung Ende Januar 2026 haben Interessierte die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der Polizei Augsburg West zu werfen.

Vielfältiges Angebot für Groß und Klein

Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen der Polizei Augsburg West sowie aus verschiedenen Bereichen der Polizei stehen vor Ort bereit. In der Zeit von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr erwarten Besucher spannende Attraktionen wie der Hubschraubersimulator, die Kinderpolizeiwache und die Reiterstaffel. Am Coffee with a Cop-Stand können sich Gäste bei einem Kaffee mit den Polizisten austauschen und zu verschiedenen Themen informieren.

Programm und Information

Zusätzlich sind die Mobile Wache, die Verkehrspolizei und die Einstellungsberater samt Sportchallenge vertreten. “Polizei zum Anfassen” gibt es auch bei der Ausrüstung der Einsatzhundertschaft. Ein detailliertes Rahmenprogramm wird zeitnah veröffentlicht.

Die Polizei Augsburg West freut sich auf zahlreiche Besucher. Medienvertreter sind herzlich eingeladen, den Tag der offenen Tür zu begleiten. Eine vorherige Anmeldung bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord wird erbeten.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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