Tatverdächtiger für Serie von Sachbeschädigungen in Memmingen festgenommen – Haftbefehl vollzogen

MEMMINGEN. Ermittlungserfolg der Polizeiinspektion Memmingen: Am Donnerstag, dem 23.04.2026, konnte ein Tatverdächtiger im Fall mehrerer Sachbeschädigungen ermittelt und festgenommen werden. Die Sachleitung lag bei der Staatsanwaltschaft Memmingen.

Vandalismus in Restaurant und weiteren Orten

Der Tatverdächtige brach nach bisherigen Erkenntnissen in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein im Umbau befindliches Restaurant ein und richtete dort erhebliche Schäden an Wänden und Einrichtungsgegenständen an. In der folgenden Nacht verübte er im Memminger Osten sowie im Ortsteil Eisenburg weitere Sachbeschädigungen. Zahlreiche Fahrzeuge wurden zerkratzt und Scheiben eingeworfen. Auch Wohnhäuser erlitten Schäden durch eingeschlagene Fensterscheiben, ebenso wie das Schloss Eisenburg. Der aktuelle Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 100.000 Euro.

Festnahme und Haftvollzug

Die Polizei identifizierte den 36-jährigen deutschen Tatverdächtigen durch umfangreiche Ermittlungen und Spurenauswertungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde ein Haftbefehl erlassen. Der Verdächtige wurde an seinem Aufenthaltsort festgenommen und dem Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Dort setzte die Ermittlungsrichterin den Haftbefehl in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zur genauen Tatzuordnung, Schadensbilanz und Tatmotivation sind noch im Gange.