Tatverdächtiger nach E-Scooter-Diebstahl in Obergiesing festgenommen

Am Donnerstag, den 16. April 2026, wurde ein 50-jähriger Mann in der Schwanseestraße in Obergiesing von der Polizei überprüft. Der Mann, der in München wohnt und die türkische Staatsangehörigkeit hat, führte einen E-Scooter mit sich, für den er keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnte. Der Verdacht, dass das Fahrzeug gestohlen war, erhärtete sich und führte zur Beschlagnahmung des E-Scooters sowie zur vorläufigen Festnahme des Mannes. Nach der Bearbeitung auf dem Polizeirevier wurde er wieder entlassen und wegen Diebstahls angezeigt. Die Ermittlungen werden von Kommissariat 54 fortgeführt.

Verkehrsunfall in Ottobrunn: Eine Person verletzt

Am Samstag, den 18. April 2026, ereignete sich gegen 11:15 Uhr ein Verkehrsunfall in Ottobrunn, bei dem ein 55-jähriger Münchner mit türkischer Staatsangehörigkeit verletzt wurde. Der Mann fuhr mit seinem Peugeot die Rosenheimer Landstraße stadteinwärts, als er verkehrsbedingt abbremsen musste. In der Folge kollidierten drei hintereinander fahrende Autos. Die Fahrerin eines VW sowie einer Fiat blieben unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt weiter.

Verkehrsunfall in Sendling mit verletztem Motorradfahrer

Am Samstagnachmittag, 18. April 2026, gegen 17:15 Uhr, kam es auf der Brudermühlstraße in Sendling zu einem Unfall zwischen zwei Pkw und einem Motorrad. Ein 46-jähriger Fahrer eines Toyota löste durch Verkehrsbremsung eine Kollision mit einem Kawasaki-Motorrad und einem VW aus. Der 23-jährige Motorradfahrer stürzte und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt ebenfalls einen mittleren vierstelligen Betrag. Der Brudermühltunnel war stadteinwärts gesperrt. Die Verkehrspolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Unfall zwischen Pkw und Fußgänger in Westend

Am Abend des 8. April 2026 kollidierte ein 31-jähriger Fahrer eines Peugeot auf der Westendstraße mit einem 9-jährigen Kind, das hinter einer Tramhaltestelle die Straße überquerte. Das Kind wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw verlor einen Sachschaden im Bereich eines mittleren vierstelligen Betrages. Während der Aufnahme war die Straße gesperrt, was den Verkehr beeinträchtigte. Weitere Ermittlungen liegen bei der Verkehrspolizei.

Staatsschutzrelevantes Graffiti in Maxvorstadt entdeckt

In den frühen Morgenstunden des 17. April 2026 entdeckte eine Polizeistreife Schmierschriften auf Fahrbahnen in Maxvorstadt. Die Schriftzüge in roter und gelber Farbe thematisierten Schwangerschaftsabbrüche und stehen in Zusammenhang mit einer geplanten Versammlung. Der Sachschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag. Das Kriminalfachdezernat 4 ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise.

Einbruch in Bogenhausen: Wertgegenstände gestohlen

Am Samstag, 18. April 2026, fanden Unbekannte zwischen 12:10 und 17:55 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Wohnanwesen in Bogenhausen über die Terrassentür. Es wurden Wertgegenstände im sechsstelligen Bereich gestohlen. Das Kommissariat 53 hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise von Zeugen.

Großveranstaltung in München: zahlreiche Sicherheitsstörungen

Am Samstag, 18. April 2026, ereigneten sich mehrere Versammlungen in der Münchner Innenstadt. Die Versammlung „Pro Choice“ mit etwa 4.000 Teilnehmern und der „6. Marsch fürs Leben“ mit rund 4.500 Menschen verliefen größtenteils friedlich, jedoch gab es wiederholt Störungen. Um Platzversperrungen durch Teilnehmer zu verhindern, griff die Polizei zu unmittelbarem Zwang. Trotz der Störungen war die Lage unter Kontrolle. Über 300 Polizeikräfte waren im Einsatz, die auch gegen Verstöße wie Körperverletzung vorgingen. Es traten Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt auf.