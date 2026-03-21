Trump sieht sich im Iran-Krieg im Zeitplan „Wochen voraus“

US-Präsident Donald Trump hat einem Medienbericht widersprochen, wonach die Ziele der Vereinigten Staaten im Iran-Krieg nicht erreicht seien.

„Doch, habe ich, und zwar Wochen früher als geplant“, schrieb Trump am Samstag auf seiner Plattform „Truth Social“. „Ihre Führung ist weg, ihre Marine und Luftwaffe sind am Ende, sie haben absolut keine Verteidigung und sie wollen einen Deal“, so Trump über den Iran. Er selbst wolle jedoch keinen Deal.

„Genau wie bei ihrer inkompetenten Wahlberichterstattung über mich, liegt die New York Times immer daneben“, schrieb Trump weiter. Konkret nahm er Bezug auf den Journalisten David Sanger. Dieser sei „mittelmäßig“.