„Ulrichs Fisch“ | Eine besondere Ausstellung für junge Besucher im Diözesanmuseum St. Afra

Anlässlich des im Juli beginnenden Ulrichsfestjahres richtet sich das Diözesanmuseum St. Afra in der Sonderausstellung „Ulrichs Fisch“ speziell an Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren. Die jungen Besucherinnen und Besucher haben vom 13. Juli bis 3. August darin die Möglichkeit, spielerisch den Bistumspatron kennenzulernen.

Die Grundlage für die Ausstellung ist dabei das Kinderbuch „Elsbeth, die Fische und der heilige Ulrich“ von Anna Maria Praßler und Ulrike Baier, das im März erschien und die Geschichte einer spannenden Unterwasserreise von Elsbeth und Bischof Ulrich erzählt. In der Sonderausstellung werden die Original-Collagen in einer atmosphärisch an das Buch anknüpfenden Wasserwelt und Unterwasserreise inszeniert. Verschiedene Ulrichsdarstellungen aus der Sammlung des Museums werden kreativ darin mit einbezogen. Die Kuratorin Katja Triebe sowie die Illustratorin des Buches Ulrike Baier werden während des Presserundgangs für Fragen zur Verfügung stehen.

Foto: Wolfgang Czech 1 von 31

Während der dreiwöchigen Ausstellung haben die Besucherinnen und Besucher zudem die Gelegenheit, in museumspädagogischen Workshops der Lebensgeschichte des heiligen Ulrich hinterher zu spüren; dazu kommen eine Leseecke, Basteltische, Vorlesestunden und Schreib- und Malworkshops mit der Autorin und der Illustratorin des Buchs. Damit kann in vielfältigen Aktivitäten die Ausstellung mit allen Sinnen erschlossen werden und den Kindern wird vermittelt, was Ulrich heute noch als Vorbild ausmacht.

Öffnungszeiten

Dienstag – Samstag 10.00-17.00 Uhr

Sonntag und Feiertage 12.00-18.00 Uhr

Montag geschlossen

Alle Informationen rund um die Sonderausstellung gibt es auf den Seiten des Diözesanmuseums unter www.museum-st-afra.de.