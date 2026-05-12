Umfrage: Jeder Zweite für vorzeitiges Ende von Schwarz-Rot
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Umfrage: Jeder Zweite für vorzeitiges Ende von Schwarz-Rot

DTS Nachrichtenagentur
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Fast jeder zweite Bundesbürger wünscht sich ein vorzeitiges Ende der schwarz-roten Bundesregierung. Das ergab eine Umfrage des Instituts Insa, über welche die “Bild” berichtet.

Friedrich Merz und Lars Klingbeil (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Danach sagten 49 Prozent der Befragten, Union und SPD sollten das Bündnis vor dem regulären Ende Anfang 2029 (eher) beenden. Dagegen erklärten 32 Prozent, Schwarz-Rot solle (eher) weiter regieren. Insgesamt 19 Prozent der Befragten wollten oder konnten sich zu dieser Frage nicht äußern.

Wie die “Bild” weiter schreibt, plädieren Ostdeutsche deutlich stärker für ein vorzeitiges Ende als Westdeutsche. So wünschen sich 57 Prozent der Befragten in Ostdeutschland, dass die schwarz-rote Regierung ihre Arbeit vorzeitig beendet (29 Prozent wollen, dass Schwarz-Rot weiter regiert). In Westdeutschland sind 47 Prozent für ein vorzeitiges Ende. 33 Prozent wünschen sich, dass Schwarz-Rot weiter regiert.

Für die Erhebung befragte Insa für die “Bild” vom 8. bis 11. Mai 2026 insgesamt 1.003 Wahlberechtigte. Die Frage lautete: “Soll die schwarz-rote Bundesregierung weiter regieren oder sich vorzeitig trennen und das Bündnis beenden?”

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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