Unbekannte beschädigen Auto in der Hirblinger Straße: Polizei sucht Zeugen

Im Augsburger Stadtteil Oberhausen haben unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag, den 19. Oktober 2025, bis Dienstag, den 28. Oktober 2025, einen Fiat beschädigt. Der Vorfall ereignete sich in der Hirblinger Straße.

Beschädigung an geparktem Fahrzeug

Die Beifahrerseite des geparkten Autos wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch ermittelt.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei führt Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.