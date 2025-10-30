Newsletter
Donnerstag, Oktober 30, 2025
12.7 C
London
type here...
Subscribe
Unbekannte beschädigen Auto in der Hirblinger Straße: Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unbekannte beschädigen Auto in der Hirblinger Straße: Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Im Augsburger Stadtteil Oberhausen haben unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag, den 19. Oktober 2025, bis Dienstag, den 28. Oktober 2025, einen Fiat beschädigt. Der Vorfall ereignete sich in der Hirblinger Straße.

Beschädigung an geparktem Fahrzeug

Die Beifahrerseite des geparkten Autos wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch ermittelt.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei führt Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Dillingen

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B16 bei Gundelfingen

0
Am Mittwochnachmittag kam es auf der Bundesstraße 16 bei...
Polizei & Co

Zwei junge Menschen in Bayerisch-Schwaben vermisst

0
Die Polizei in Schwaben bittet die Bevölkerung um Mithilfe...
Polizei & Co

Illegale Waffen nach Todesfall in Augsburger Einfamilienhaus gefunden

0
Augsburg (ots) - In Hochzoll durchsucht die Polizei seit...
Augsburg Stadt

“Es tut uns für die Fans leid” | Die Stimmen zum Pokal-Aus des FC Augsburg gegen Bochum

0
Bitteres Pokal-Aus! Der FC Augsburg verliert zuhause gegen den...
Aichach Friedberg

Blendung durch Sonne: A8 Richtung München nach mehreren Auffahrunfällen gesperrt

0
Am Mittwochmorgen (29. Oktober 2025) musste die Autobahn A8...

Neueste Artikel