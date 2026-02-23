Unbekannte entwenden Kia mittels Keyless-Go-Trick in Landshut

In Landshut kam es zu einem dreisten Diebstahl, bei dem unbekannte Täter ein Auto der Marke Kia im Wert von etwa 20.000 Euro entwendeten. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, dem 20. Februar 2026, ab 15:00 Uhr und Samstag, dem 21. Februar 2026, bis etwa 08:30 Uhr. Die Täter nutzten dabei eine Methode zur Umgehung der Keyless-Go-Technik.

Fahrzeugdiebstahl in Landshut

Das gestohlene Fahrzeug befand sich in der Königsberger Straße. Die Diebe schafften es, die Sicherheitseinrichtung des Autos zu umgehen und fuhren mit dem Pkw in eine unbekannte Richtung.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer in der fraglichen Zeit im Bereich der Königsberger Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, soll sich umgehend bei der Kriminalpolizeiinspektion Landshut unter 0871/9252-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.