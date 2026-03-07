Unbekannte stehlen BMW X5 in Ebersberg: Kripo sucht Zeugen
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
1 Min.Lesezeit

Unbekannte stehlen BMW X5 in Ebersberg: Kripo sucht Zeugen

EBERSBERG, 07.03.2026. In den frühen Morgenstunden des 6. März 2026 stahlen bislang unbekannte Täter in Ebersberg einen schwarzen BMW X5, der mit einem Keyless-Go-System ausgestattet war. Die Kriminalpolizei Erding untersucht den Fall und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Diebstahl in der Rosenheimer Straße

Der Diebstahl ereignete sich, als das Fahrzeug gegen 00:30 Uhr ordnungsgemäß vor einer Garage in der Rosenheimer Straße geparkt und abgesperrt worden war. Erst um 10:15 Uhr bemerkte der Eigentümer das Fehlen seines Fahrzeugs mit Ebersberger-Kennzeichen. Beide Fahrzeugschlüssel sind noch im Besitz des Geschädigten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 45.000 Euro beziffert.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Erding fordert mögliche Zeugen auf, relevante Beobachtungen unter der Telefonnummer 08122-9680 zu melden.

Schutz vor Keyless-Go-Diebstahl

Um Fahrzeugdiebstähle mit Keyless-Go-Systemen zu verhindern, gibt die Polizei folgende Präventionstipps:

  • Bewahren Sie den Schlüssel niemals in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür auf und schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen wie Aluminiumboxen ab.
  • Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughersteller, ob der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann.
  • Verwenden Sie funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel, um zu verhindern, dass Diebe das Funksignal über längere Strecken abfangen können.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der polizeilichen Beratung.

