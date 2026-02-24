type here...
Unbekannte wirft Steine auf Auto: Polizei Augsburg sucht Zeugen für Vorfall in Haunstetten
Am Montag, dem 23. Februar 2026, ereignete sich in Augsburg-Haunstetten ein Vorfall, bei dem eine unbekannte Täterin Steine auf ein vorbeifahrendes Auto in der Postillionstraße warf. Der Vorfall ereignete sich gegen 11:00 Uhr.

Steine auf Auto geworfen

Der 41-jährige Autofahrer meldete, dass eine ältere Frau beim Vorbeifahren Steine auf seine Motorhaube warf. Durch diese Handlung entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Polizei sucht Zeugen

Die Beschreibung der Täterin: ältere Frau, weiße Haare, etwa 150 cm groß. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

