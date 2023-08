Unfall in München: Kind klemmt sich Hand in Rolltreppe ein und wird schwer verletzt

Am frühen Montagnachmittag hat sich in der Neuhauser Straße in München ein fünfjähriger Junge die Hand in einer Rolltreppe eingeklemmt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Der Bub war mit seiner Familie in einem Münchner Modegeschäft, als es zu dem Unfall kam. Beim Fahren mit der Rolltreppe geriet die Hand des Jungen zwischen eine Fahrstufe und die Seitenverkleidung der Rolltreppe. Das Sicherheitspersonal des Geschäfts bemerkte den Unfall und eilte umgehend zu Hilfe. Ein Mitarbeiter stützte den jungen Mann und versuchte ihn weitestgehend zu beruhigen. Sein Kollege betätigte den Notausschalter der Fahrtreppe und setzte einen Notruf an die Integrierte Leitstelle München ab.

Nur wenige Minuten nach Notrufeingang waren die Einsatzkräfte der nahegelegenen Hauptfeuerwache vor Ort und es bestätigte sich, dass die Hand nur mit technischen Hilfsmitteln befreit werden konnte.

Durch gezieltes Setzen von Keilen und mittels des sogenannten Nageleisens, einem kleineren Brechwerkzeug, konnte die Rolltreppenstufe so weit verschoben werden, dass die Hand des Kindes innerhalb von zwei Minuten befreit war.

Nach kurzer Erstversorgung der schwer verletzten Hand durch das Rettungsdienstpersonal wurde das Kind notarztbegleitet in den Schockraum einer Münchner Kinderklinik transportiert. Wie genau es zu der Handeinklemmung gekommen ist, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ursachenermittlung aufgenommen.

Weitere überregionale Nachrichten und News aus der Region finden Sie auf unserer Startseite.