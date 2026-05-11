US-Börsen legen zu – Chipeuphorie schlägt Ölpreisschock

Die US-Börsen haben am Montag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.704 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.410 Punkten 0,2 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.320 Punkten 0,3 Prozent im Plus.

Im Tagesverlauf konnten die Hoffnungen im Chipmarkt die Sorgen um den wieder steigenden Ölpreis verdrängen. Die positiven Bilanzen der Halbleiterhersteller wussten offenbar die Anleger an der Wall Street zu überzeugen. So rangierten unter anderem Nvidia, Qualcomm und Micron im Plus.

Auch Intel waren nach den jüngsten Berichten über eine Kooperation mit Apple weiterhin gefragt. Angesichts dessen, dass sich im Irankrieg aber keine absehbare Lösung abzeichnet, dürfte der Ölpreis bald wieder für Turbulenzen an den Börsen in New York sorgen.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1778 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8490 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.735 US-Dollar gezahlt (+0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 129,25 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 104,30 US-Dollar, das waren 2,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.