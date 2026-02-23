Verdächtige Einbrecher dank Zeugen in Diespeck bei Baumarkt festgenommen

Am frühen Sonntagabend, dem 22. Februar 2026, meldete ein aufmerksamer Zeuge einen verdächtigen Vorfall in einem Baumarkt in Diespeck, im Landkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim. Dank seiner Beobachtungen konnten die Polizisten der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch die mutmaßlichen Einbrecher schnell festnehmen.

Verdächtige Aktivitäten beobachtet

Der Zeuge bemerkte auf dem Gelände des Baumarktes einen Mann, der mit einem Hubwagen mehrere Gegenstände transportierte. Zudem fiel ihm ein verdächtiges Fahrzeug auf dem Parkplatz auf. Daraufhin rief er sofort den Polizeinotruf. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten einen 27-jährigen deutschen Mann auf dem Gelände und einen 23-jährigen deutschen Mann im Fahrzeug vorläufig festnehmen.

Kartons mit Grills sichergestellt

Außerhalb des Geländes entdeckten die Beamten mehrere Kartons mit Grills im Wert von mehreren tausend Euro, die bereits zum Abtransport bereitgestellt waren.

Ermittlungen wegen Diebstahls

Da der 27-Jährige ein Messer griffbereit bei sich trug, leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen und Hausfriedensbruch ein. Die Staatsanwaltschaft Ansbach stellte einen Haftantrag gegen den 27-Jährigen, der im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgestellt wird.

