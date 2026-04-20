Vermisster Regensburger tot am Donauufer gefunden: Keine Hinweise auf Fremdverschulden
Polizeipräsidium Niederbayern
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Vermisster Regensburger tot am Donauufer gefunden: Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag, den 9. April 2026, wurde gegen 13:45 Uhr am Donauufer in Metten im Landkreis Deggendorf eine zunächst unbekannte, leblose Person entdeckt. Inzwischen gelang es den Behörden, die Identität der Person zu klären, und die öffentliche Fahndung wurde daher widerrufen.

Identität des Toten bestätigt

Bei der verstorbenen Person handelt es sich um einen 52-jährigen Mann aus Regensburg, der seit Ende Februar als vermisst gemeldet war. Nach den bisherigen Ermittlungen gibt es keinerlei Hinweise auf eine Gewalttat oder Fremdeinwirkung.

Danksagung der Polizei

Das Polizeipräsidium Niederbayern drückt seinen Dank gegenüber den Medien für ihre Mithilfe und Unterstützung bei der Fahndung aus. Medienvertreter werden gebeten, alle erhaltenen Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Systemen dauerhaft zu entfernen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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