VW-Chef Blume fordert Taten nach Autogipfeln im Kanzleramt
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

VW-Chef Blume fordert Taten nach Autogipfeln im Kanzleramt

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nach den Autogipfeln im Kanzleramt erhöht Volkswagen-Chef Oliver Blume den Druck auf die Politik. In der „Bild am Sonntag“ fordert er von der Bundesregierung ein Ende der bloßen Ankündigungen. Er erwarte mehr Entscheidungstempo und klare Umsetzungspläne.

Autogipfel im Kanzleramt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

„Jetzt wird es ganz entscheidend sein, zügig zu entscheiden und hinter die jeweiligen Themen einen konkreten Plan zur Umsetzung zu machen“, sagte Blume der „Bild am Sonntag“. Er erkenne zwar an, dass die neue Bundesregierung die „richtigen Themen“ anpacke, kritisierte jedoch das Fehlen einer verbindlichen Roadmap. „Das heißt, zu formulieren, was wir machen, wer das macht und bis wann die Themen erledigt werden.“

Blume zog dabei direkte Parallelen zwischen der Führung eines globalen Industriekonzerns und der eines Staates. Für den Fortschritt sei eine „hohe Transparenz der Messungen“ unerlässlich. Die Industrie stehe bereit, diesen Prozess zu unterstützen, doch nun müsse das Land dringend „Tempo aufnehmen“.

Mit Blick auf den Konkurrenzkampf empfahl der VW-Vorstandsvorsitzende zudem einen Blick über den „eigenen Gartenzaun“ – insbesondere Richtung Fernost. Von China könne Deutschland lernen. „Die Chinesen gehen sehr planerisch vor mit sogenannten Fünfjahresplänen und haben dort auch klare Prioritäten. Das ist optimal durchstrukturiert“, so Blume.

Besonders hob er eine „hohe Disziplin und Leistungsbereitschaft“ in China hervor. Um den Standort Deutschland zukunftsfähig zu halten, müsse man sich anschauen, wie andere Länder ihre Entwicklung vorangetrieben haben.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Dr. Florian Freund wird neuer Oberbürgermeister von Augsburg – so geht es jetzt weiter

0
Augsburg – Bei der Stichwahl zur Kommunalwahl hat sich...
Newsletter

Chuck Norris: Nach medizinischem Notfall gestorben – Das ist bislang zur Todesursache bekannt

0
Chuck Norris ist tot: Der Actionheld starb am 19....
Augsburg Stadt

Dr. Florian Freund gewinnt Stichwahl zum Oberbürgermeister der Stadt Augsburg

0
Bei der Stichwahl zur Wahl der Oberbürgermeisterin bzw. des...
Polizei & Co

Einbruch in Augsburger Firmengebäude: Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen

0
Augsburg (ots) - Einbruchsserie in der Innenstadt: Mehrere Werkzeuge...
Polizei & Co

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und Pkw bei Steppach

0
Steppach (Lkr. Augsburg) – Am späten Samstagabend hat sich...