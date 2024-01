Warum der Kaminofen in vielen Haushalten eine Art Comeback feiert

Unter anderem hat die Corona Pandemie dafür gesorgt, dass sich viele Menschen auf die Suche nach Möglichkeiten begeben haben, ihre eigenen vier Wände gemütlicher werden zu lassen. Oft hatte es hier den Anschein, als würde eine Art „Back to the roots“ Bewegung entstehen. Natürliche Licht- und Wärmequellen waren fast schon angesagter denn je.

Immerhin wurde zahlreichen Einrichtungsfans gerade im Rahmen der Lockdowns klar, wie wichtig es ist, sich zu Hause wohlzufühlen. Aber auch nach der Pandemie möchten viele nicht mehr auf ihren Kaminofen verzichten.

In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage, welche Vorteile ein Kaminofen bietet und worauf man beim Kauf achten sollte. Die folgenden Abschnitte helfen weiter.

Vorteil Nr. 1: Kaminöfen sind in vielen verschiedenen Varianten erhältlich

Heutzutage stellt es kein Problem mehr dar, sich aus einer großen Auswahl an Kaminöfen genau die Variante auszusuchen, die dem eigenen Geschmack entspricht.

Neben der Größe des Ofens und den entsprechenden Anschlussmöglichkeiten spielt hier natürlich auch die Optik eine wichtige Rolle. Interessenten können sich zwischen eher schlichten und besonders auffälligen Varianten entscheiden und den Ofen auf diese Weise genau an ihren Wohnbereich anpassen. Von modernen Lösungen bis hin zu Öfen im Vintage Look ist hier so gut wie alles vertreten.

Vorteil Nr. 2: Ein (oft) beruhigendes Flammenspiel

Selbstverständlich wäre es an dieser Stelle falsch, eine Verallgemeinerung vorzunehmen, aber: Viele Menschen empfinden es als besonders beruhigend, prasselnden Flammen zuzuschauen.

Wie deutlich diese in Szene gesetzt werden, ist natürlich auch immer vom jeweiligen Kaminofen abhängig. Vor allem die großen Modelle, die einen direkten Blick in das Innere erlauben, zeichnen sich in diesem Zusammenhang durch vielseitige Vorteile aus. Sie helfen dabei, das Feuer als natürliche Licht- und Wärmequelle noch besser zu betonen.

Familien mit Kindern sollten allerdings darauf achten, dass der Nachwuchs nicht die Möglichkeit hat, sich dem Kamin in einem unbeobachteten Moment zu nähern. Gegebenenfalls helfen hier Schutzgitter dabei, den Bereich entsprechend abzuschirmen und dafür zu sorgen, dass einem kindersicheren Zuhause nichts im Wege steht.

Vorteil Nr. 3: Mit vielen Einrichtungsstilen kombinierbar

Auch, wenn Kaminöfen oft mit einem rustikalen beziehungsweise ländlichen Einrichtungsstil in Verbindung gebracht werden, lassen sie sich auch ganz hervorragend mit anderem Arten der Einrichtung kombinieren. Neben der Wahl der passenden Größe ist es hier auch sinnvoll, auf die richtigen Designs und Farben zu achten.

Wer zum Beispiel ein vergleichsweise kleines Zimmer mit einem Kaminofen aufwerten möchte, sollte sich gegebenenfalls für ein etwas helleres Modell entscheiden. Die großen, dunklen Modelle hingegen kommen besonders gut in großzügig gestalteten Räumen zum Tragen.

Vorteil Nr. 4: Eine besonders angenehme Form von Wärme

Natürlich hat hier jeder einen individuellen Geschmack, aber: Die Wärme, die von einem Kaminöfen ausgeht, wird oft als angenehm empfunden. Sie verteilt sich auf ansprechende Weise im Raum und hilft dabei, den ein oder anderen Winterabend noch ein wenig gemütlicher werden zu lassen.

Besonders kurz nach dem Anheizen gilt, dass die Plätze in der Nähe des Feuers natürlich schnell zum wärmsten Ort des Raumes werden. Ideal, um sich nach einem längeren Aufenthalt im Freien aufzuwärmen!

Fazit

Der Einsatz eines Kaminofens ist für viele Menschen mit einer ganz besonderen Form von Behaglichkeit verbunden. Dementsprechend verwundert es nicht, dass sich so viele Menschen gerade in einer eher unsicheren Zeit nach einem Rückzugsort sehnen, der ihnen ein Gefühl von Zuhause vermittelt.

Um die umfassenden Vorteile, die Licht- und Wärmequellen dieser Art mit sich bringen, nutzen zu können, ist es wichtig, einige Punkte zu beachten. Entgegen vieler Vorurteile sollten zum Beispiel kein Zeitungspapier und keine Gartenabfälle im Feuer verbrannt werden.

Diese können dafür sorgen, dass gefährliche Stoffe freigesetzt werden. Daher sind sie mittlerweile als Brennmaterial verboten.

Und egal, ob im Eigenheim oder in einer Wohnung, die direkt vom Vermieter angemietet wurde: Diejenigen, die als Kaminofen Besitzer möglichst umweltfreundlich agieren möchten, sollten sich immer für Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft entscheiden.