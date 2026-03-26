Wissing fordert FDP zu Klärung inhaltlicher Ausrichtung auf

Das frühere FDP-Mitglied Volker Wissing fordert von der FDP, ihre inhaltliche Ausrichtung zu klären. Die entscheidende Frage sei, welches Angebot die Partei den Bürgern künftig machen will, sagte Wissing der „Süddeutschen Zeitung“ (Donnerstagausgaben).

Die FDP sei unter dem bisherigen Parteichef Christian Dürr „auf libertärem Kurs“ und laufe dem vermeintlichen Zeitgeist hinterher, kritisierte Wissing. „Die FDP rückt nach rechts.“ Bei Wahlen sei sie nicht erfolgreich. Die Schuld dafür suche die FDP aber bei anderen, nicht bei sich, so Wissing, der auch mal Generalsekretär der Liberalen war.

Dürr und der Landeschef der FDP in Nordrhein-Westfalen, Henning Höne, bewerben sich beide um das Amt des Parteivorsitzenden. Der Parteitag soll im Mai stattfinden.

Wissing ist nach dem Bruch der Ampelregierung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aus der FDP ausgetreten und als Parteiloser Teil des Kabinetts geblieben.