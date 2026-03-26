Wissing fordert FDP zu Klärung inhaltlicher Ausrichtung auf
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Wissing fordert FDP zu Klärung inhaltlicher Ausrichtung auf

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Das frühere FDP-Mitglied Volker Wissing fordert von der FDP, ihre inhaltliche Ausrichtung zu klären. Die entscheidende Frage sei, welches Angebot die Partei den Bürgern künftig machen will, sagte Wissing der „Süddeutschen Zeitung“ (Donnerstagausgaben).

Volker Wissing (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die FDP sei unter dem bisherigen Parteichef Christian Dürr „auf libertärem Kurs“ und laufe dem vermeintlichen Zeitgeist hinterher, kritisierte Wissing. „Die FDP rückt nach rechts.“ Bei Wahlen sei sie nicht erfolgreich. Die Schuld dafür suche die FDP aber bei anderen, nicht bei sich, so Wissing, der auch mal Generalsekretär der Liberalen war.

Dürr und der Landeschef der FDP in Nordrhein-Westfalen, Henning Höne, bewerben sich beide um das Amt des Parteivorsitzenden. Der Parteitag soll im Mai stattfinden.

Wissing ist nach dem Bruch der Ampelregierung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aus der FDP ausgetreten und als Parteiloser Teil des Kabinetts geblieben.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Überregionale Nachrichten

Vierköpfige deutsche Familie bei Frontalzusammenstoß in Portugal getötet

0
Im Süden Portugals kam eine vierköpfige deutsche Familie bei...
Landkreis Augsburg

Körperverletzung bei Fußballspiel in Königsbrunn – Partie abgebrochen

0
Königsbrunn – Bei einem Fußballspiel am Samstagnachmittag (04.04.2026) ist...
Aichach Friedberg

Vollbrand eines leerstehenden Hauses in Kissing | Brandstiftung durch zündelnde Kinder?

0
Kissing (Lkr. Aichach-Friedberg) – In der Nacht auf Sonntag...
Polizeimeldungen Bayern

Schwerer Unfall in Emming (Landkreis Deggendorf): Fahrer (30) tot – Beifahrer (23) schwer verletzt

0
Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Karfreitagabend im niederbayerischen...
Polizei & Co

Mann (33) in Breitenbrunn tot aufgefunden: Ermittlungen laufen

0
Am Freitag, den 3. April 2026, wurde in einem Anwesen im Ortsteil Bedernau, Breitenbrunn im Landkreis Unterallgäu, ein 33-jähriger Mann tot aufgefunden. Die genaue Todesursache ist bislang unklar und wird derzeit von der Kriminalpolizei untersucht.