Wohin mit dem ausgedienten Christbaum in der Region Augsburg?

Noch schmücken sie unsere Wohnzimmer, die Christbäume. In ein paar Tagen geht die Weihnachtszeit zu Ende und die dann oftmals trockenen grünen Begleiter müssen wieder weichen. Doch wohin damit?

Wenn die Christbäume abgeschmückt ihren letzten Weg von den Wohnzimmern aus antreten, steht oftmals die Frage im Raum, „Wohin mit dem guten Stück?“. Nur vergleichsweise wenige haben die Möglichkeit, die Äste noch als Winterschutz im Garten unterzubringen oder Holzstücke im eigenen Ofen zu verheizen.

Im Augsburger Stadtgebiet wird es deshalb wieder eine Sonderabholung geben. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihren ungekürzten und komplett abgeschmückten Christbaum an einem gut zugänglichen Platz an der Anfahrtsstraße bereitzustellen. Die Christbäume werden zwischen 2. Januar und 2. Februar 2024 an jedem Leerungstag der braunen Biotonne von einem separaten Fahrzeug eingesammelt.

Wer seinen Baum kostenfreie selbst abgeben möchte, kann diesen bei den Wertstoff- & Servicepunkten Holweg 32, Unterer Talweg 89, Johannes-Haag-Straße 29 und Oberer Auweg 11, kostenfrei abgeben.

Im Landkreis Augsburg gibt es keine zentrale Anlaufstelle. Die Christbaumentsorgung wird von Gemeindeverwaltungen und Vereinen organisiert. Die Christbäume können auch an den Grüngutannahmestellen der Gemeinden und bei einigen Entsorgungsunternehmen abgegeben werden. In der BioEnergieTonne sind die Tannenzweige jedoch unerwünscht, da das Öl der Nadeln beim Vergärungsvorgang in der Vergärungsanlage das Biogas verunreinigt.

Die Christbaumentsorgung für Schwabmünchen, Wertachau und Mittelstetten wird beispielsweise am Samstag, den 13.01.2024 durchgeführt. Die Bäume müssen mit einer Banderole (Preis 2,50 Euro ) versehen sein und ab 9.00 Uhr an einer von Traktoren befahrbaren Straße – gut sichtbar und ohne Schmuck – bereit gestellt werden.Verkaufsstellen für die Banderolen: Bäckerei Müller (Fuggerstraße und Mindelheimer Straße), Buchhandlung Schmid, Glaserei Funke, Metzgerei Naumann

Raiffeisenbank, Schreibwaren/Post Wenger, Sparkasse

Die Stadt Neusäß hat eine Entsorgungsfirma mit dem Einsammeln der Weihnachtsbäume beauftragt. Die Einsammlung der Weihnachtsbäume erfolgt in Neusäß am Freitag 19.01.2024 ab 6 Uhr. Die Bäume müssen bis spätestens 06.00 Uhr gut sichtbar und ohne Baumschmuck am Straßenrand abgelegt werden, weil die Bäume gehäckselt und kompostiert werden.

Ihr Ort war noch nicht dabei? Alle bekannten Termine für den Landkreis Augsburg

In Friedberg übernehmen traditionell die Pfadfinder die Abholung der Bäume. Für 3 Euro konnten in der Vorweihnachtszeit Bänder für die Christbaum-Rückholaktion gekauft werden. Im Divano (Pfarrstraße 1 Friedberg) besteht eine dauerhafte Verkaufsstelle. Die Bäume werden dann am 13. Januar abgeholt und entsorgt. Die Bäume werden in Friedberg, Friedberg-West, Haberskirch, Hügelshart,Ottmaring, Rederzhausen, St. Afra, Stätzling, Wiffertshausen und Wulfertshausen eingesammelt. Der Erlös aus der Aktion kommt der Jugendarbeit der Pfadfinder zugute. Abgeschmückte Bäume können aber auch selbst gegen ein geringes Entgelt in der Gartenabfalldeponie „Lueg ins Land“ an der Münchner Straße zu den üblichen Öffnungszeiten abgegeben werden.

Auch in Aichach sammeln die Pfadfinder die Bäume ein. Hier ist eine Onlineanmeldung möglich. Gesammelt wird in Aichach, Oberbernbach, Algertshausen, Ober- und Unterwittelsbach, Untergriesbach, Klingen, Griesbeckerzell, Unterschneitbach, Ecknach und nach Absprache evtl. auch in anderen Ortschaften am Samstag, den 13.01.2024 ab 9.00 Uhr. Die Abholung erfolgt gegen eine Spende von mindestens 3 Euro, die am Baum befestigt wird.