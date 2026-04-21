Zweifel an Angriff: Ermittlungen gegen 26-Jährigen wegen Vortäuschung in Bad Reichenhall

Ein 26-jähriger Mann hat behauptet, am 31. Januar 2026 nahe der Saalach von zwei unbekannten Männern angegriffen und schwer verletzt worden zu sein, was zu umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Traunstein führte. Inzwischen gibt es jedoch erhebliche Zweifel an der Richtigkeit seiner Schilderungen.

Details des Vorfalls in Bad Reichenhall

Am Morgen des 31. Januar 2026 wurde der schwer verletzte Mann in der Nähe der Saalach in Bad Reichenhall gefunden. Er gab an, in den Pidinger Auen von zwei unbekannten Angreifern attackiert worden zu sein. Der Mann wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, da sein Gesundheitszustand kritisch war.

Ermittlungen und Zweifel an der Tat

Direkt nach Bekanntwerden des Vorfalls startete die Polizei sofortige Maßnahmen und eine Großfahndung nach den angeblichen Tätern. Die Kriminalpolizei Traunstein, unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, übernahm vor Ort die weitere Sachbearbeitung. Doch im Verlauf der umfangreichen Ermittlungen tauchten starke Indizien auf, dass der Vorfall so nicht stattgefunden hat. Verdacht besteht, dass der 26-Jährige den Angriff inszeniert und sich die Verletzungen selbst zugefügt haben könnte.

Ermittlungsverfahren gegen 26-Jährigen

Infolgedessen wird der Mann nun als Beschuldigter geführt und entsprechend belehrt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben ein Verfahren wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.