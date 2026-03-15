1. Bundesliga: Mainz siegt souverän in Bremen

Im ersten Sonntagsspiel des 26. Bundesliga-Spieltags hat der 1. FSV Mainz 05 2:0 bei Werder Bremen gewonnen.

Paul Nebel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bereits in der sechsten Minute brachte Paul Nebel die Mainzer in Führung, als er nach einer Flanke von Phillipp Mwene per Flugkopfball traf. In der 52. Minute erhöhte Jae-Sung Lee auf 2:0, nachdem er eine flache Hereingabe von Becker mit der Ferse über die Linie drückte.

Werder Bremen bemühte sich, ins Spiel zu finden, doch es fehlte an Präzision im letzten Drittel. Trotz einiger Chancen, wie einem Lattentreffer von Leonardo Bittencourt, gelang es den Bremern nicht, die kompakte Defensive der Mainzer zu überwinden. Die Gäste aus Mainz kontrollierten das Spielgeschehen weitgehend und ließen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen. Auch die Schlussphase verlief ohne große Höhepunkte, da Mainz das Spiel souverän verwaltete und die Hausherren keine zündenden Ideen mehr hatten.

In der Tabelle verschaffen sich die Mainzer etwas Luft im Abstiegskampf und rücken auf den 13. Rang vor, während die Bremer auf den 15. Rang abrutschen. Für Bremen geht es am kommenden Samstag beim VfL Wolfsburg weiter, die Mainzer sind bereits am Donnerstag in der Conference League gegen Sigma Olmütz gefordert.