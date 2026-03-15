1. Bundesliga: Stuttgart nutzt Vandevoordt-Patzer zu Sieg gegen RB
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1. Bundesliga: Stuttgart nutzt Vandevoordt-Patzer zu Sieg gegen RB

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Zum Abschluss des 26. Spieltags der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart gegen RB Leipzig 1:0 gewonnen.

Maarten Vandevoordt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Im ersten Durchgang gingen beide Mannschaften von Beginn an hohes Tempo. Die Schwaben konnten mit zunehmender Spieldauer mehr Ballbesitz-Dominanz erzeugen, doch die beste Chance zur Führung hatte Christoph Baumgartner für Leipzig, der den Ball allerdings aus aussichtsreicher Position über den Kasten setzte.

Nach dem Seitenwechsel verbuchten die Gäste aus Sachsen auch zunächst die dickste Gelegenheit. VfB-Keeper Alexander Nübel konnte einen Kopfball von Nicolas Seiwald aber noch gegen den Pfosten lenken. Kurz darauf nutzte Deniz Undav einen Fehler von RB-Torwart Marten Vandevoordt, der den Ball im Spielaufbau direkt in die Füße von Chris Führich spielte, zur 1:0-Führung. Der VfB brachte den Vorsprung anschließend gegen engagierte, aber insgesamt zu harmlose Leipziger souverän über die Zeit.

Mit dem Sieg distanzieren die Stuttgarter RB in der Tabelle und ziehen mit der drittplatzierten TSG 1899 Hoffenheim nach Punkten gleich.

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