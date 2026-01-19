Newsletter
type here...
12-Jährige aus Kempten seit 19. Januar vermisst – Polizei bittet um Hinweise
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

12-Jährige aus Kempten seit 19. Januar vermisst – Polizei bittet um Hinweise

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein 12-jähriges Mädchen aus Kempten (Allgäu) wird seit dem Morgen des 19. Januar 2026 vermisst. Die Polizei sucht dringend nach Hinweisen zu ihrem Verbleib.

Letzter Kontakt am 19. Januar

Das Mädchen verließ zusammen mit ihrem Bruder die elterliche Wohnung, um mit dem Bus zur Schule zu fahren. Die Geschwister trennten sich an der ZUM in Kempten, aber das Mädchen kam nicht in der Schule an. Seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Unklarheiten über Begleitperson

Die Polizei hat derzeit keine gesicherten Informationen darüber, ob das Mädchen allein oder in Begleitung einer Freundin oder eines Freundes unterwegs ist. Sie könnte sich zu Fuß oder mit dem Bus im Raum Kempten (Allgäu) bewegen. Mögliche Anlaufstellen könnten Buchhandlungen in Kempten sein, insbesondere die Buchhandlung Thalia.

Polizei bittet um Mithilfe

Die bisherigen Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Zuletzt hatte die Mutter des Mädchens am Morgen des 19. Januar über einen Chat Kontakt zu ihr, seitdem brach der Kontakt ab. Die Polizei weist darauf hin, dass das Fernbleiben nicht dem gewohnten Verhalten des Mädchens entspricht. Hinweise zum Aufenthaltsort werden von der Polizeiinspektion Kempten (Allgäu) erbeten.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Die Geissens zu Gast in Augsburg: Auftritt bei Immobilienmesse und Besuch der WWK Arena

0
Augsburg – Prominenter Besuch in Augsburg: Robert und Carmen...
Polizei & Co

Augsburg: Betrunkener Autofahrer schläft mit laufendem Motor am Steuer ein

0
Augsburg (ots) - Am Samstag, dem 17. Januar 2026,...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tragischer Unfall auf B12 bei Weitnau: Fahrradfahrer tot, Pkw-Fahrer alkoholisiert

0
Am 17. Januar 2026 ereignete sich auf der B12 bei Seltmans ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Fahrradfahrer und ein 24-jähriger Pkw-Fahrer beteiligt waren.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 18.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Augsburg Stadt

Rund 1,3 Millionen Euro Fördermittel für den Flughafen Augsburg

0
Augsburg, 18. Januar 2026 – Der Flughafen Augsburg investiert...

Neueste Artikel