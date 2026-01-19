12-Jährige aus Kempten seit 19. Januar vermisst – Polizei bittet um Hinweise

Ein 12-jähriges Mädchen aus Kempten (Allgäu) wird seit dem Morgen des 19. Januar 2026 vermisst. Die Polizei sucht dringend nach Hinweisen zu ihrem Verbleib.

Letzter Kontakt am 19. Januar

Das Mädchen verließ zusammen mit ihrem Bruder die elterliche Wohnung, um mit dem Bus zur Schule zu fahren. Die Geschwister trennten sich an der ZUM in Kempten, aber das Mädchen kam nicht in der Schule an. Seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Unklarheiten über Begleitperson

Die Polizei hat derzeit keine gesicherten Informationen darüber, ob das Mädchen allein oder in Begleitung einer Freundin oder eines Freundes unterwegs ist. Sie könnte sich zu Fuß oder mit dem Bus im Raum Kempten (Allgäu) bewegen. Mögliche Anlaufstellen könnten Buchhandlungen in Kempten sein, insbesondere die Buchhandlung Thalia.

Polizei bittet um Mithilfe

Die bisherigen Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Zuletzt hatte die Mutter des Mädchens am Morgen des 19. Januar über einen Chat Kontakt zu ihr, seitdem brach der Kontakt ab. Die Polizei weist darauf hin, dass das Fernbleiben nicht dem gewohnten Verhalten des Mädchens entspricht. Hinweise zum Aufenthaltsort werden von der Polizeiinspektion Kempten (Allgäu) erbeten.