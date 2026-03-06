19-Jähriger auf E-Scooter unter Drogen in Augsburg gestoppt – Ermittlungen eingeleitet

Augsburg – Ein 19-Jähriger ist am Donnerstagabend im Universitätsviertel von Augsburg von der Polizei gestoppt worden, während er unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in der Professor-Messerschmitt-Straße unterwegs war.

Drogenvortest bestätigt Verdacht

Gegen 21.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den jungen Mann und bemerkte dabei drogentypisches Verhalten. Ein unmittelbar durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Die Beamten untersagten daraufhin die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz aufgenommen. Der 19-Jährige, der rumänischer Staatsbürger ist, muss sich nun den rechtlichen Konsequenzen stellen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell