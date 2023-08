19-jähriger Fahrer und sein 12 Jahre alter Bruder sterben bei Unfall auf B402 in Meppen

Am Mittwochabend ereignete sich ein tragischer Unfall auf der Bundesstraße 402 in Meppen (Niedersachsen), bei dem ein 19-jähriger Fahrer und sein zwölfjähriger Bruder aus den Niederlanden ums Leben kamen. Die beiden waren mit ihrem Pkw unterwegs, als es während eines Überholmanövers zu einer verheerenden Kollision mit einem entgegenkommenden Lkw kam. Sowohl der Fahrer des Pkw als auch sein Beifahrer verloren an der Unfallstelle ihr Leben.