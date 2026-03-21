2. Bundesliga: Elversberg und Paderborn legen im Aufstiegsrennen vor
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2. Bundesliga: Elversberg und Paderborn legen im Aufstiegsrennen vor

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die SV Elversberg hat am 27. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gegen Arminia Bielefeld souverän mit 3:1 gewonnen.

Steffen Tigges (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Dabei zeigten die Gäste aus Ostwestfalen auch kaum Gegenwehr. Die Saarländer erspielten sich im ersten Durchgang bereits etliche Chancen, gingen aber lediglich mit einem 1:0 in die Pause. Lukas Petkov besorgte in der 38. Minute die Führung für die SVE.

Nach dem Seitenwechsel war es erneut Petkov, der zur Stelle war und ein ansehnliches Solo mit dem 2:0 krönte. Zuvor hatte Marvin Mehlem knapp fünf Minuten nach Wiederanpfiff seine Arminen in Unterzahl gebracht, indem er für ein grobes Foulspiel im Mittelfeld die Rote Karte sah. Amara Condé erhöhte gegen völlig überforderte Bielefelder. Doch die Arminia schlug noch einmal mit Christopher Lannert zurück.

Parallel drehte der SC Paderborn seine Partie gegen Dynamo Dresden und gewann mit 2:1. Nach einer überzeugenden ersten Hälfte der Sachsen mitsamt der Führung durch Vincent Vermeij brachte der eingewechselte Steffen Tigges mit einem Doppelpack die Wende für Paderborn.

Durch die beiden Siege klettern Elversberg und Paderborn zunächst punktgleich an die Tabellenspitze. Doch weil das bisherige Spitzenduo aus Schalke und Darmstadt am Abend noch gegeneinander spielt, werden entweder die Knappen oder die Lilien am Ende des Spieltags ganz oben stehen.

Im dritten Spiel des Nachmittags setzte sich der 1. FC Nürnberg klar gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 3:0 durch. Luka Lochoshvili traf dabei doppelt, Adam Markhiev war zudem per Foulelfmeter erfolgreich. Von Kaiserslautern kam insgesamt zu wenig.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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