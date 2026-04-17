23-Jähriger wegen versuchten Totschlags und Angriff auf Polizeibeamte in Nürnberg festgenommen

NÜRNBERG. Am gestrigen Donnerstag wurde ein 23-jähriger Mann, der in Verbindung mit einem versuchten Totschlag am Nelson-Mandela-Platz steht, von der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd festgenommen. Bei seiner Festnahme verletzte er mehrere Polizeibeamte.

Tatverdächtiger nach versuchtem Totschlag gefasst

Bereits am 01. April 2026 berichtete die Polizei über ein versuchtes Tötungsdelikt am Nelson-Mandela-Platz, bei dem ein 16- und ein 18-Jähriger betroffen waren. Die Ermittlungen der Nürnberger Mordkommission richteten sich unter anderem gegen einen 23-jährigen syrischen Staatsangehörigen.

Gewaltsamer Widerstand und erneute Festnahme

Am 16. April 2026 erkannte die Polizei den Tatverdächtigen in Nürnberg und versuchte, ihn festzunehmen. Der Mann reagierte aggressiv und schlug auf die Beamten ein, was ihm zunächst die Flucht ermöglichte. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten zur baldigen Ergreifung in der Schuckertstraße. Bei seiner erneuten Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand.

Polizeibeamte verletzt und Ermittlungsverfahren eingeleitet

Der Tatverdächtige bedrohte und beleidigte die Beamten während des Transports zur Polizeiinspektion Nürnberg-Süd massiv. Mehrere Polizisten erlitten leichte Verletzungen und mussten ärztlich behandelt werden. Zusätzlich zum Haftbefehl wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

Im Laufe des heutigen Freitags, dem 17. April 2026, wird der 23-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt, um den Haftbefehl offiziell zu eröffnen.