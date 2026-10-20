50 Jahre Augsburger Domsingknaben: Konzerte mit Bibers Messe

Die Augsburger Domsingknaben feiern ihr 50-jähriges Bestehen 2026 mit vier Konzerten, einem Festgottesdienst, einem Festakt und einem Jubiläumsnachmittag.

Gegründet wurde der Chor im Herbst 1976 am Hohen Dom zu Augsburg von Reinhard Kammler, dem ehemaligen Domkapellmeister. Im Mittelpunkt des Jubiläumsjahres steht Heinrich Ignaz Franz Bibers „Missa Salisburgensis“, die zu den außergewöhnlichen Großwerken der Barockmusik zählt.

Jubiläumsprogramm in Augsburg

Am Donnerstag, 29. Oktober 2026, laden die Domsingknaben von 15 bis 18 Uhr zu einem Jubiläumsnachmittag in ihr Chorzentrum am Ottmarsgäßchen 8 in Augsburg ein. Das Angebot richtet sich an aktive und ehemalige Sänger, Familienangehörige, Freunde des Chors sowie alle Interessierten. Vorgesehen sind Einblicke in die Geschichte und die heutige Arbeit des Ensembles. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag, 31. Oktober 2026, feiern die Domsingknaben um 17 Uhr gemeinsam mit Bischof Dr. Bertram Meier einen Festgottesdienst im Hohen Dom zu Augsburg. Alle Chöre der Domsingknaben gestalten den Gottesdienst musikalisch und erklingen an verschiedenen Stellen des Doms.

Um 19 Uhr folgt ein Festakt mit Empfang im Großen Goldenen Saal des Augsburger Rathauses. Wegen der begrenzten Kapazitäten ist diese Veranstaltung geladenen Gästen vorbehalten.

Konzerte in vier Städten

Die „Missa Salisburgensis“ wird unter der Leitung von Domkapellmeister Stefan Steinemann gemeinsam mit Les Cornets Noirs und dem Barockensemble des Bayerischen Staatsorchesters aufgeführt. Die Konzerttermine:

25. Oktober 2026, 17 Uhr: Herkulessaal der Münchner Residenz

30. Oktober 2026, 19 Uhr: Hoher Dom zu Augsburg

2. November 2026, 20 Uhr: Elbphilharmonie Hamburg

3. November 2026, 19 Uhr: Kreuzkirche Dresden

Karten sind im Sekretariat der Augsburger Domsingknaben am Ottmarsgäßchen 8, telefonisch unter 0821 51 00 88 und online unter www.augsburger-domsingknaben.de/tickets erhältlich.