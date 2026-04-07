51-Jährige in Augsburg alkoholisiert am Steuer: Unfall ohne Führerschein verursacht

Am Montag, den 6. April 2026, kam es in der Mühlhauser Straße im Augsburger Stadtteil Hammerschmiede zu einem Vorfall, der die Polizei auf den Plan rief. Eine 51-jährige Frau fuhr am Nachmittag mit ihrem Auto gegen eine Leitplanke, während sie unter Alkoholeinfluss stand.

Zeugen reagierten schnell

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr, als Zeugen den Vorfall beobachteten. Sie folgten der Frau, hielten sie an und warteten bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort. Die herbeigerufenen Beamten stellten bei der Frau starken Alkoholgeruch fest.

Polizei ermittelt gegen die Fahrerin

Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen hohen Wert von über 1,8 Promille. Zudem wurde festgestellt, dass die Frau keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt, sicherte den Fahrzeugschlüssel, beschlagnahmte den Führerschein und ordnete eine Blutentnahme an. Glücklicherweise entstand an der Leitplanke kein Sachschaden.

Rechtliche Konsequenzen drohen

Gegen die 51-Jährige, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.