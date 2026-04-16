54-Jähriger am S-Bahnhof Röthenbach-Steinberg von Jugendlicher Gruppe ausgeraubt und mit Steinen beworfen
Bundespolizei München
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54-Jähriger am S-Bahnhof Röthenbach-Steinberg von Jugendlicher Gruppe ausgeraubt und mit Steinen beworfen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Mittwochabend, 1. April, ereignete sich am S-Bahnhof Röthenbach-Steinberg ein Raubüberfall, bei dem ein 54-jähriger Deutscher von einer Gruppe Jugendlicher attackiert wurde. Die Tat fand gegen 22:54 Uhr statt, als der Mann aus einer S-Bahn aus Nürnberg stieg und in eine verbale Auseinandersetzung mit sechs Jugendlichen verwickelt wurde.

Raub und Angriff mit Schottersteinen

Während des Streits entriss einer der Jugendlichen dem Mann den Rucksack, überquerte die Gleise in Richtung des stadteinwärts gelegenen Bahnsteigs 1 und bewarf das Opfer von dort aus mit Schottersteinen. Daraufhin flüchtete die Gruppe in nordöstliche Richtung über die Straße “Am Bahndamm”.

Beschreibung der Täter

Der Haupttäter wird als 16 bis 17 Jahre alt, schlank und mit gelockten Haaren beschrieben. Sein Erscheinungsbild wird als arabisch beschrieben, und er trug eine schwarze Jacke. Die anderen fünf Jugendlichen, die ebenfalls arabischen Phänotyps waren, trugen dunkle Jacken, abgesehen von einem, der eine weiße Jacke trug.

Zeugenaufruf der Bundespolizei

Die Bundespolizei bittet dringend um Zeugenhinweise. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Informationen zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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