63-Jähriger wegen unsittlichen Verhaltens in Steinerm Sauna angezeigt
Polizeipräsidium Mittelfranken
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63-Jähriger wegen unsittlichen Verhaltens in Steinerm Sauna angezeigt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstagnachmittag, dem 14. März 2026, sorgte ein Vorfall in einem Freizeitbad in Stein, Landkreis Fürth, für Aufsehen. Ein 63-jähriger Mann soll sich dort durch unsittliches Verhalten verdächtig gemacht haben. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses gegen den Mann eingeleitet.

Vorfall im Thermenbereich des Freizeitbads

Gegen 16:00 Uhr meldete sich eine Frau bei den Angestellten im Thermenbereich. Sie berichtete, dass ein Mann in einer der Saunen masturbiert habe. Aufgrund der Hinweise und der Unterstützung zweier weiterer Badegäste konnte der beschuldigte 63-jährige Deutsche rasch identifiziert werden.

Einschreiten der Polizei

Nach Verständigung des Personals durch die Polizei wurden die Ermittlungen wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses aufgenommen. Der Tatverdächtige musste die Beamten begleiten und wurde einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen.

Für weitere Informationen über ähnliche Vorfälle und Polizeieinsätze in der Region können Sie hier weiterlesen.

Erstellt durch: Michael Konrad

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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