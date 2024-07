Wer viel auf den Beinen ist, weiß um die Bedeutung gutsitzender, bequemer Schuhe. Denn kaum etwas ist im Alltag so lästig wie schmerzende Füße. Dabei sind Druckstellen an den Zehen und Blasen an der Ferse noch das kleinste Problem – auf Dauer kann schlechtes Schuhwerk zu Fehlbildungen und Muskelverspannungen führen. Schmerzen in den Knien, dem unteren Rücken und der Bandscheibenregion können die Folge sein.

Gerade für aktive Menschen lohnt es sich also, in hochwertiges Schuhwerk zu investieren, die Füße und Gelenke nicht noch zusätzlich belasten. Aber was, wenn die neuen Lieblingsschuhe die Fußgesundheit nicht nur schonen – sondern ihren Träger oder ihre Trägerin beim Tragen dabei unterstützen, die Bein- und Rückenmuskulatur zu stärken und so den Bewegungsapparat zu entlasten?

So funktionieren Abrollschuhe

Genau das verspricht der der Entwickler der Abrollsohle, MBT Deutschland. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schuhsohlen ist diese an den Zehen und der Ferse abgerundet, während die Sohlenmitte deutlich dicker ausfällt.

Die spezielle Sohlenform soll nicht nur Erschütterungen dämpfen und so die Gelenke entlasten, sondern auch die natürlich Abrollbewegung des Fußes beim Gehen unterstützen. So werden die Fußmuskeln bei jedem Schritt sanft massiert, was wiederum Verspannungen vorbeugt. Der größte Vorteil der Abrollsohle liegt jedoch darin, dass diese beim Tragen aktiv dazu beiträgt, die Bein- und Rückenmuskulatur zu stärken. Denn umso höher die Mittelsohle ausfällt, desto stärker muss sich der Träger oder die Trägerin darum bemühen, beim Laufen die Balance zu bewahren. So werden die Bein- und Rückenmuskeln stärker beansprucht, während das Fußbett und die Gelenke entlastet werden.

Gut zu wissen: Mittlerweile finden sich auf dem Markt zahlreiche Hersteller für Schuhe mit abgerundeten Sohlen. Hier ist jedoch Vorsicht geboten: während das Original auf zusätzliche Stabilisierungselemente setzt, um auch bei der höchsten Sohlenoption ein sicheres Gehen garantieren zu können, fehlen diese bei günstigeren Nachmach-Modellen häufig.

Welche Abrollsohle passt zu mir?

MBT bietet mehrere Sohlen-Kategorien an, zwischen denen Interessierte wählen können. Diese unterscheiden sich insbesondere im Hinblick auf die Ausprägung der Rundung der Sohle. Derzeit hat der Entwickler Sohlen in drei verschiedenen Abrundungsstärken im Angebot:

Sohlenindex ACTIVATE

Abrollschuhe mit dem Sohlenindex ACTIVATE weisen die geringste Rundung der drei Sohlenmodelle auf. Die niedrige Höhe der Mittelsohle sorgt dafür, dass auch der Balancierbereich vergleichsweise klein ausfällt. Der Träger bzw. die Trägerin muss sich also kaum anstrengen, um die Balance zu wahren, was die Sohle perfekt für Neulinge macht, die noch nicht viel Erfahrung mit den Abrollschuhen haben. Auch, wenn die Schuhe über einen längeren Zeitraum getragen werden sollen, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder im Alltag, ist eine Sohle mit niedrigerer Abrundung die richtige Wahl.

Der Sohlenindex ACTIVATE von MBT eignet sich also besonders für:

Personen, die zum ersten Mal Schuhe mit Abrollsohlen kaufen

Menschen, die sich eine auf der Suche nach einer schonenden Methode zur Gelenkstabilisierung sind

eine längere Tragedauer im Alltag

Sohlenindex DYNAMIC

Die nächste Stufe ist die DYNAMIC-Sohle: hier fällt die Rundung schon etwas stärker, aber immer noch moderat aus. Die höhere Sohlenmitte bedeutet, dass auch der Balancierbereich höher wird – um beim Gehen die Balance zu halten, wird also schon etwas mehr Anstrengung benötigt. Die zusätzliche Muskelaktivität sorgt so für einen stärkeren Trainingseffekt beim Tragen.

Der Sohlenindex ACTIVATE von MBT eignet sich so besonders für:

Menschen, die ihre Muskelaktivität im Alltag steigern wollen

Träger und Trägerinnen, die einen sofortigen Effekt spüren wollen

eine zielgerichtete Stärkung der Bein- und Rückenmuskulatur

Sohlenindex PERFORMANCE

Abrollsohlen mit Sohlenindex PERFORMANCE haben von allen drei Modellen die stärkste Rundung und somit auch den höchsten Balancierbereich. Durch die extreme Rundung der Sohle werden auch tieferliegende Muskelgruppen angesprochen und eine starke Trainingswirkung erzielt. Genau deswegen ist diese Sohle für Neulinge jedoch eher ungeeignet – wer das Laufen mit abgerundeter Sohle noch nicht gewohnt ist, wird wahrscheinlich mit Balanceschwierigkeiten und ordentlich Muskelkater zu kämpfen haben.

Stattdessen eignet sich der Sohlenindex PERFORMANCE besonders für: