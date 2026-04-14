Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer in Augsburg gestoppt: Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr

Augsburg (ots) – Ein 45-jähriger Mann wurde am Montag, den 13. April 2026, in Oberhausen von der Polizei gestoppt, während er unter Alkoholeinfluss mit einem E-Scooter auf der Donauwörther Straße unterwegs war.

Alkoholtest bestätigt Promillewert

Die Polizeistreife hielt den Mann gegen 18.30 Uhr an und führte einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 1,3 Promille ergab. Daraufhin untersagten die Beamten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an.

Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen. Der Mann besitzt sowohl die deutsche als auch die moldauische Staatsangehörigkeit.