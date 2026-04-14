Grenzpolizei Waidhaus stoppt gestohlenen 70.000 Euro Land Rover auf A6 bei Leuchtenberg – Ermittlungen gegen britischen Fahrer wegen Hehlerei
Polizeipräsidium Oberpfalz
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Grenzpolizei Waidhaus stoppt gestohlenen 70.000 Euro Land Rover auf A6 bei Leuchtenberg – Ermittlungen gegen britischen Fahrer wegen Hehlerei

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

LEUCHTENBERG, LKR. NEUSTADT A.D. WALDNAAB. Am Mittwoch, den 9. April, gegen 19:00 Uhr, entdeckten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus auf der BAB A6 ein gestohlenes Fahrzeug. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. übernahm die weiteren Ermittlungen.

Verdächtiger gestoppt auf der A6

Im Zuge der Schleierfahndung kontrollierten die Fahnder einen 43-jährigen britischen Staatsbürger, der mit einem Land Rover unterwegs war. Die Kontrolle fand auf der Bundesautobahn A6 bei Leuchtenberg in Fahrtrichtung Nürnberg statt.

Unstimmigkeiten bei der Fahrzeugkontrolle

Während der Überprüfung ergaben sich Unstimmigkeiten bei den Fahrzeugpapieren, was die Beamten veranlasste, das Fahrzeug genauer zu untersuchen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Land Rover bereits Ende August 2025 in Großbritannien gestohlen gemeldet worden war.

Fahrzeug sichergestellt, Ermittlungen laufen

Der hochwertige Pkw mit einem geschätzten Wert von über 70.000  Euro wurde sichergestellt, und die Weiterfahrt des 43-Jährigen gestoppt. Gegen ihn wird wegen Verdachts auf Hehlerei, Geldwäsche und Urkundenfälschung ermittelt. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. führt die weiteren Ermittlungen im Fall durch.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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