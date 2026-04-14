Jugendlicher in Ruderting bei Streit ausgeraubt: Polizei ermittelt

RUDERTING, LKR. PASSAU. Am Freitagabend, den 10. April 2026, ereignete sich gegen 21:00 Uhr ein Raubdelikt während eines Treffens mehrerer Jugendlicher.

Jugendlicher Streit eskaliert

Nach aktuellen Erkenntnissen gerieten ein 15-Jähriger und ein 19-Jähriger in einen Streit, in dessen Verlauf der ältere Jugendliche den jüngeren am Handgelenk packte. Dabei versuchte der 19-Jährige, dem 15-Jährigen den Geldbeutel zu entreißen und bedrohte ihn zudem verbal.

Geldraub und Flucht

In der Folge gab der 15-Jährige den Geldbeutel heraus. Der mutmaßliche Täter entnahm daraus Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich und entfernte sich anschließend vom Tatort. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines Raubdelikts werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau geführt.