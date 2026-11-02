Amtsinhaberin Jotowa gewinnt Präsidentschaftswahl in Bulgarien

Amtsinhaberin Ilijana Jotowa bleibt Präsidentin von Bulgarien. Laut der Parallelauszählung der Meinungsforschungsinstitute Alpha Research und Mjara kommt sie im Schnitt auf knapp 58 Prozent der Stimmen. Der frühere Ministerpräsident Andrej Gjurow liegt demnach bei knapp 39 Prozent.

Beide sind formal unabhängige Kandidaten. Während Jotowa, die erst seit dem Rücktritt von Rumen Radew als Präsident Anfang des Jahres im Amt ist, von einem Mitte-Links-Bündnis unterstützt wird, ist Gjurow der Kandidat der eher Konservativen.

Jotowa unterstützt zwar die EU- und Nato-Mitgliedschaft ihres Landes, lehnt Militärhilfen für die Ukraine aber ab. Im Wahlkampf hatte sie sich als “Präsidentin des Friedens” präsentiert, die mit Russland den Dialog suchen will.

Im ersten Wahlgang vor einer Woche war Jotowa mit 35 Prozent der Stimmen nur knapp vor Gjurow gelandet, der auf 32 Prozent kam, und hatte damit deutlich schlechter abgeschnitten als in Umfragen vorhergesagt.

Die Wahlbeteiligung hatte im ersten Wahlgang mit 23 Prozent einen historischen Tiefstand erreicht. In der Stichwahl lag sie nun bei etwa 27 Prozent.