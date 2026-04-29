AOK bezeichnet Gesundheitsreform als
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

AOK bezeichnet Gesundheitsreform als “Taschenspielertrick”

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die AOK kritisiert den im Bundeskabinett beschlossenen Entwurf zum GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz scharf. Das Gesetz, das ursprünglich eine der wichtigsten Gesundheitsreformen der letzten Jahre darstellen sollte, entwickle sich nun zu einem “Haushaltssanierungsgesetz”, sagte die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Carola Reimann, am Mittwoch.

AOK (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Steuerzuschüsse für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) würden um jährlich zwei Milliarden Euro gekürzt, während die Erhöhung der Bundesmittel zur Erstattung der Gesundheitskosten von Bürgergeldempfängern mit 250 Millionen Euro nur symbolisch sei. “Das ist keine konsistente Politik, sondern ein Taschenspielertrick”, sagte Reimann. Das Einsparvolumen auf der Ausgabenseite werde weiter geschmälert, anstatt die von der Finanzkommission Gesundheit aufgezeigten Einsparpotenziale auszuschöpfen.

Positiv bewertete die AOK jedoch das Versprechen einer Herstellerabgabe auf zuckerhaltige Getränke und die Abmilderung sozialer Härten beim Krankengeld sowie bei der Mitversicherung von Ehepartnern. Reimann kritisierte zudem, dass die Pharmaindustrie in Deutschland einen noch geringeren Beitrag zur Stabilisierung der GKV-Finanzen leisten solle.

Im parlamentarischen Verfahren müssten die bestehenden Schieflagen und neu entstandenen Unwuchten beseitigt werden, forderte Reimann. In der jetzigen Form könne das Gesetz seiner Zielstellung der Beitragssatzstabilisierung nicht gerecht werden. Sie warnte vor möglichen Beitragssatz-Anstiegen zum Jahreswechsel und forderte einen wirksamen Beitrag des Bundes zur kostendeckenden Finanzierung der Gesundheitskosten der Bürgergeldempfänger. Die Kürzung des Bundeszuschusses sei nicht akzeptabel und sollte zurückgenommen werden. Zudem sei ein wirksamer Sparbeitrag der Pharmaindustrie zum GKV-Sparpaket notwendig.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

49-Jähriger nach bewaffneter Auseinandersetzung in Augsburg festgenommen

0
In der Augsburger Jakobervorstadt kam es am Montagabend (27.04.2026) zu einem Zwischenfall, der die Anwohner erschreckte. Ein 49-jähriger Mann geriet auf der Jakoberstraße gegen 19:15 Uhr mit zwei anderen Männern in einen heftigen Streit. Grund für die Auseinandersetzung war der Vorwurf des 49-Jährigen, dass die beiden Männer seinen Rucksack gestohlen hätten.
Polizei & Co

Auseinandersetzung in Augsburger Café: Zwei Leichtverletzte nach Angriff durch Unbekannte

0
Am Sonntag, dem 26. April 2026, kam es in einem Café in der Augsburger Steingasse zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung.
Polizei & Co

Alkoholisierter Fahrer verursacht schweren Unfall mit mehreren Verletzten in Augsburgs Innenstadt

0
Augsburg: Am Sonntagabend, den 26. April 2026, ereignete sich in der Augsburger Innenstadt am Klinkerberg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 28.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Unterallgäu

Unterallgäuer stirbt nach Schlangenbiss in Ägypten: Ermittlungen eingeleitet

0
Eine tragische Schlangenshow in der beliebten Ferienregion Hurghada, Ägypten,...