Augsburg: 45-Jähriger auf E-Scooter ohne Versicherung gestoppt

Augsburg (ots) – In Lechhausen wurde ein 45-jähriger Mann mit einem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz gestoppt. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, den 13. März 2026, auf der Meraner Straße.

Kontrolle durch Polizeistreife

Gegen 09:30 Uhr überprüfte eine Polizeistreife den Fahrer des E-Scooters. Dabei wurde festgestellt, dass der E-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen hatte. Die Polizisten stoppten die Weiterfahrt des Mannes.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Der Fahrer, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, muss sich nun den rechtlichen Konsequenzen stellen.

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